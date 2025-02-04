Taylor Swift角逐6獎食白果 Beyonce首奪格林美年度專輯獎

【明報專訊】第67屆格林美音樂頒獎禮香港時間昨早在洛杉磯舉行，上月加州山火令無數家園被毁，今年頒獎禮除邀請消防員出席及頒獎之外，又籌款700萬美元（約5460萬港元）賑災；坐擁史上最多格林美獎的樂壇天后Beyonce，再刷新紀錄，憑鄉謠大碟《Cowboy Carter》首奪最佳專輯，成為史上第4名非裔女歌手奪該獎，全晚贏3獎的她表示「已很多很多年了」；去年破紀錄第四度贏得年度專輯的另一樂壇天后Taylor Swift，捲土重來角逐6獎，全部鎩羽而歸，她似乎毫不在意，獲悉Beyonce得專輯獎瞬間，更跟後者的丈夫Jay-Z碰杯慶祝。

25年前，Beyonce仍隸屬女團Destiny's Child期間首次獲格林美提名，此後經歷拆伙、個人發展，並拿下35個格林美獎，無論提名或得獎次數，都是歌手的最高紀錄，但被稱為格林美四大獎之一年度專輯，她一直擦肩而過。

近26年首名非裔女歌手贏專輯獎

儘管Beyonce憑《Cowboy Carter》主打歌《Texas Hold 'Em》成為首名贏得鄉謠流行榜冠軍的非裔女歌手，5個月前的鄉謠頒獎禮，她完全被無視，所以在格林美贏得年度鄉謠專輯，成為首名非裔女歌手贏得該獎，感到非常訝異。從鄉謠歌手出身的Taylor Swift手上接過獎項後，Beyonce承認得獎完全在意料之外，感激所有投票給她的鄉謠歌手。她跟Miley Cyrus合唱贏得最佳鄉謠組合演出，又從洛杉磯一眾消防員手上接過年度專輯殊榮，Beyonce跟Jay-Z的13歲長女Blue Ivy陪同母親上台，Beyonce說：「我感到很滿足，而且非常榮幸，已經很多很多年了。」她又把獎項向鄉謠非裔女歌手先驅Linda Martell致敬。這亦是自1999年Lauryn Hill後，相隔26年再有非裔女歌手贏得年度專輯獎，並且繼Whitney Houston和Natalie Cole 後，成為史上第4名贏得年度專輯的非裔女歌手。格林美四大獎分別是年度專輯、錄音、歌曲及最佳新人，全晚真正大贏家其實是周日將參與超級碗中場演出的饒舌歌手Kenderick Lamar，5項提名全得獎，包括憑《Not Like Us》擊敗Beyonce，贏得年度錄音及年度歌曲；他致謝時特別把獎項獻給洛杉磯。

致敬洛杉磯 籌款賑災

山火帶來的災害、為洛杉磯打氣，成為全晚的主題；司儀兼棟篤笑藝人Trevor Noah開場時感嘆，數星期前還不確定格林美能否如期舉行，並向消防及救護員衷心致謝，「儘管遭受如此多破壞，這城市的精神尚存」，博得滿堂掌聲。他搞笑提醒眾歌手，致謝辭務必維持在分半鐘之內，否則過時每秒要捐出1000美元，最後又表示籌得700萬美元給災民。另外，消防員獲邀出席頒獎禮，擔任頒獎嘉賓之外，又在紅地氈跟眾多歌手自拍。格林美亦安排特別演出環節，由在山火中家園被毁的洛杉磯樂隊Dawes打頭陣，唱出Randy Newman名曲《I Love LA》。在洛杉磯土生土長的Billie Eilish緊接登場，以《Birds Of A Feather》帶動現場氣氛，連Taylor Swift與《完美物質》瑪嘉烈戈莉（Margaret Qualley）也聞歌起舞。之後Lady Gaga與Bruno Mars再合唱《California Dreamin'》，向所有救災者致敬。

最佳新人爭取醫保合理工資

政治議題成為頒獎禮另一焦點；Lady Gaga與Bruno Mars憑《Die With A Smile》贏得最佳流行曲合唱演出，前者表示，「今夜我只想說，跨性別者並非隱形的，他們值得被愛，酷兒社區值得被關注，音樂也是愛，多謝大家」。Gaga的言論似乎是回應早前特朗普上任後簽署的行政命令，包括暫停尋庇者申請來美國、搜捕和驅逐非法移民及政府只承認男和女兩種性別。贏得最佳流行拉丁專輯的Shakira，謝辭亦衝着上述行政命令而來，稱把獎項獻給「這國家所有的移民弟兄姊妹，我永遠跟你們一起抗爭」。贏得最佳新人的26歲Chappell Roan則向現場的大唱片公司老闆喊話，為年輕歌手爭取福利，「我之前跟自己說，如果贏得格林美有機會站在頒獎台，面對衆多樂壇權貴就會要求各大唱片公司：既然從歌手身上賺得數以百萬計金錢，就應該提供足以維持生計的工資及醫療保險，尤其仍在起步階段的歌手」，贏得現場喝彩及鼓掌聲，「我還未成年便跟唱片公司簽約，當被棄用，我完全沒有其他工作的經驗，也跟其他人一樣，新冠疫情期間很難找到工作，亦根本負擔不起保險」。她自言對音樂藝術忠誠，卻感覺遭體制背叛，認為自己奉獻所有給唱片公司，也應受到相應的照顧。

韋史密夫相隔3年現身頒獎禮直播

另一方面，金像影帝韋史密夫（Will Smith）自2022年奧斯卡掌摑司儀基斯洛克（Chris Rock）後，相隔3年首度現身電視直播的頒獎禮，負責在悼念已故著名唱片監製Quincy Jones的環節讀出開場白，這部分參與演出的包括《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、Herbie Hancock、Stevie Wonder等。Coldplay主音Chris Martin則自彈自唱悼念過去1年逝世的音樂人，包括Liam Payne、Kris Kristofferson等。