遊日留言惹抽大S水爭議 黃偉文刪帖文難息眾怒

【明報專訊】「大S」徐熙媛農曆新年遊日本期間流感併發肺炎病逝，終年48歲。填詞人黃偉文（Wyman）前日在社交平台貼出一張往東京的機艙照片，相中見洗手間門寫上「請拉」及英文Pull，留言：「幸好懂一點點英文，不然不知道『請拉』的是門？還是屎？」他Hashtag了「#本來還幻想沒有那麼嚴重，本來還心存一點僥倖，現在當然決定未來幾天在東京都戴口罩#全家人都會戴口罩#也許是素不相識的妳救了我一家#謝謝」。

Wyman沒說明誰是「素不相識的妳」，不過網民認為令人聯想到在日本離世的大S，留言斥他抽水、涼薄、欠尊重，「你的『謝謝』帶刺」、「點解啲tag可以難聽過粗口，唔識講嘢不如收下把口」、「素不相識唔係你把口咁臭嘅理由」、「也許是素不相識的你有意無意地傷害了別人」、「真讓人難以置信寫出過那麼多美好歌詞的人竟然已經變成現在這樣……」Wyman事後急刪Hashtag，改為「#要提自己多吸收維他命C」，網民不收貨，繼續炮轟，他最後刪帖文。Wyman晚上貼出在東京街頭除罩照，留言：「趁夜深條街冇人除一除口罩影一張。」依然有大量負評。

網民懷疑大S被黑人夫婦傳染流感

此外，大S抵日本前是否患病眾說紛紜，最初傳出大S帶病跟家人到日本旅行，有網民化身「偵探」，稱大S最後公開露面是1月25日參加婚宴，同場還有陳建州（黑人）與太太范瑋琪。范瑋琪1月22日在社交網上載一對孖仔在病房照片，寫道：「還是沒能躲掉A型流感的威力……感謝國泰醫院沈仲敏醫生！飛翔現在已經回復元氣可以看iPad了，健康真的很重要，大家最近特別要注意保暖和病毒喔！爸爸也感冒了，一家人真的都病懨懨的唉……」由於范瑋琪說一家人病懨懨，有網民懷疑是黑人夫婦傳染大S患病，留言質問：「為什麼流感還要出席聚會？」不過也有網民稱只是兩個小朋友患流感，非黑人與范瑋琪。

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