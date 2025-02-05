新片伙吳彥祖主演 周五開畫 關繼威打手印 40年舊拍檔撐場

【明報專訊】憑《奇異女俠玩救宇宙》贏得奧斯卡最佳男配角的關繼威，伙拍《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）、吳彥祖主演動作新片《Love Hurts》，將於周五（7日）在美國開畫，也是他贏得金像獎後首部主演電影。關繼威前日出席在中國劇院舉行的打手印儀式，40年前跟他合演過《小靈精》的舊拍檔如佐斯布連（Josh Brolin）、嘉莉格連（Kerri Green），編劇基斯哥倫布（Chris Columbus），以及《奇》片導演關家永和丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）等均現身以示支持。

《Love Hurts》講述一名地產經紀讓有過節的昔日殺手拍檔聯繫上，他同時受到犯罪集團首領的兄弟追擊。片中扮演殺手的關繼威和亞莉安娜黛博斯，以及飾演犯罪集團首領的吳彥祖前日出席首映禮。關繼威表示本不打算接演《Love Hurts》，因自覺沒當動作片主角的本錢，「這角色應該是寫給像積遜史達咸（Jason Statham）這樣的演員吧。一直覺得動作演員就要長得像狄維莊遜（Dwayne Johnson）、史泰龍（Sylvester Stallone）或阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）。我不認為任何長得像我的人能勝任此角色」。後來發掘他入行的金像導演史匹堡（Steven Spielberg）說服了他，鼓勵他接拍。關繼威表示在奧斯卡贏得男配角獎後有點焦慮，怕會失望，所以選擇下部電影時猶豫不決。後來《Love Hurts》劇組展示以他為主角的幻燈片，關繼威開始有了不同角度，「他們就是要創作不一樣的動作片英雄，而不是要過去幾十年常看到的類型吧」。