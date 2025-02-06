69歲劉家輝坐輪椅領獎精神佳 梁葆貞首獲表揚樂做順嫂

【明報專訊】69歲劉家輝2011年因中風至半身不遂，暫停演藝工作，入住護老院。久未公開露面的他，前日（4日）在好友樊亦敏陪同下坐輪椅出席「香港動作特技演員公會」新春團拜聯歡晚宴，同場還有會長錢嘉樂、副會長張雷、古天樂、李家鼎、歐瑞偉、吳思遠、徐小明、湯盈盈和周家怡等。錢嘉樂致辭時笑說：「新年進步、蛇年行好運、身體健康，我哋撈武行嘅：『天天畀車撞、日日有樓跳』。」

每年團拜公會均向前輩頒發獎項，表揚他們多年來對動作電影的付出和貢獻。近日天氣轉涼，獲頒貢獻大獎的劉家輝穿羽絨坐輪椅，大腿蓋毛氈保暖上台領獎，全程笑笑口，精神不俗，現場播放他昔日演出片段，劉家輝輕聲說：「開心！」

張敬軒贊助3萬元抽獎

另外，香港演藝人協會昨日舉行2025年春茗茶敘，會長古天樂，副會長余安安、錢嘉樂及一眾理事會成員張繼聰、周家怡、岑珈其和游學修等，聯同過百會員羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、梁葆貞和艾威等出席，場面熱鬧。現場向會員派利市和福袋，余安安、張繼聰、周家怡、成龍及張敬軒出心出力，贊助現場抽獎禮物，張敬軒贊助現金獎3萬元，成龍贊助藍牙耳機。席上還頒發傑出演藝大獎，表揚過去多年為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由陳勉良、馮素波、梁葆貞（順嫂）獲獎。

順嫂在會長古天樂手上接過獎座，表示16歲加入演藝界以來首次得獎，開心說：「好多謝，做咗成世人，第一次攞獎，我16歲入演藝界，受屋企人影響，阿爺嗰代就做戲，先做粵劇，之後拍戲，再加入無綫，喺無綫做一個劇做咗6年，所以好多人都唔知我個真名，只知道我叫順嫂，但我唔介意，順頭順路，叫順嫂都幾好吖。」

80歲馮素波續為演藝界出力

馮素波得獎後興奮說獎座好重，「80歲裏頭，都唔知仲有幾長嘅路，要漫步人生路，所以畀錢我會做，唔畀錢我都會做，如果唔做，可以做乜？為演藝界出力，祝大家搵到、做到、身體好」。陳勉良感謝演藝人協會頒獎給他，很大鼓勵，「做人要有真誠同誠信，做任何事都要認真，咁先可以永恆」。

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