《間諜夫妻再出山》Netflix收視三連霸 《外傷重症中心》非英語節目榜稱冠

《間諜夫妻再出山》連續3周在英語電影榜收視登頂，亦是Netflix上周最多人收看節目。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布1月27至2月2日的一周收視，久休復出的金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）伙拍金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）主演《間諜夫妻再出山》，連續3周在英語電影收視榜登頂，亦是上周Netflix整體成績最好的作品；《照明商店》朱智勳主演的韓劇《外傷重症中心》，由首周470萬觀看次數大幅攀升至上星期的1190萬，成為非英語節目收視冠軍。

講述一對前特工夫妻為了子女決定重出江湖的《間諜夫妻再出山》（Back in Action），由《情迷索瑪莉》金美倫戴雅絲伙拍《黑殺令》占美霍士主演，上月17日在Netflix上架，雖然已由首兩周均超過4680萬觀看次數，回落至上周的1840萬次，但連續3周在英語電影榜登頂，亦是Netflix整體節目的收視三連霸。米高德格拉斯（Michael Douglas）主演的舊片《格殺密令》及動畫《Under the Boardwalk》分別以790萬及580萬觀看次數，分佔亞季，以數字看均被《間》片遠遠抛離。

墨西哥片《盧卡的世界》、印度《Pushpa 2: The Rule》及黎巴嫩《孤海沙堡 》順序為非英語電影收視榜三甲；去年在港上映的韓片《躁底師兄2行刑師》位列第5，僅次於法國片《救命行動》；《炸雞特攻隊》柳承龍與陳善圭合演的動作喜劇《亞馬遜活命水》，則排第9位，不過《躁》《亞》兩片暫未在港區Netflix上架。

《暗夜情報員2》上月23日在Netflix首播，首周錄得1390萬觀看次數，在英語節目收視榜登頂；上周攀升至1520萬次數，蟬聯冠軍，並抛離亞軍《新紮律師2》590萬次及季軍《全美緝兇：O.J. Simpson》550萬次，儘管《暗夜情報員》隨着第2季上架，亦重登收視榜第4位，但不及首季同期成績，而《新紮律師》則位列第8。

朱智勳伙拍《玉氏夫人傳》秋英宇主演的《外傷重症中心》，講述前者扮演從不向現實妥協的外傷外科專家，把有名無實的外傷重症小組打造成實際救人的「外傷重症中心」，上月24日上架以來，累積口碑，由首周錄得470萬觀看次數，到上周增至1190萬次，成為非英語節目收視冠軍，並抛離上架6周的《魷魚遊戲2》520萬次及動畫《坂本日常》460萬次。其餘上架的韓國節目還包括位列第5的《魷魚遊戲》及真人騷《單身即地獄4》。

《外傷重症中心》稱霸韓劇話題榜

另一方面，韓國調查機構Good Data前日公布1月第5周劇集和非劇集話題榜成績，Netflix劇集包辦冠亞季，《外傷重症中心》上月24日開播迅即登上劇集話題榜首，輕易把《魷魚遊戲2》逼落第2位，《我的完美秘書》仍然穩佔三甲。朱智勳同時成為電視劇演員話題榜第1名，秋英宇則位列第4。非劇集方面，Netflix戀愛真人騷《單身即地獄4》連續3周稱霸。