小S怒斥汪小菲包機謠言 具俊曄喪妻首發聲：遺產全給S媽

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）與家人農曆新年遊日期間因流感併發肺炎，本月2日病逝，終年48歲。大S的骨灰前日由家人安排私人包機，從日本帶回台灣家中，大S現任韓籍丈夫具俊曄與胞妹徐熙娣（小S）全程陪伴。

網民揭爆料網紅是汪小菲母契仔

有內地網紅拍片表示這次包機40萬人民幣（約43萬港元）起跳，由大S前夫汪小菲付款，因他不想大S的骨灰被當成「貨物」，希望前妻能體面回台北。消息一出掀內地網民熱話，有網民發現該網紅是汪小菲母親張蘭的契仔。

小S一家及親友對此十分氣憤，小S昨日透過經理人發聲明，澄清大S的後事都由徐家處理：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

具俊曄不讓惡人接觸大S孩子

具俊曄經歷喪妻之痛，昨晚首度發聲在社交平台上載黑圖，分別用中文和韓文發表感言，透露自己正經歷無法言喻的悲痛：「這是超越想像的斷腸之痛，沒有力氣說什麼，也不想說。」他提到大S留下的所有遺產，會交由外母S媽黃春梅處理，這些財產是大S生前為守護摯愛的家人而努力換來；關於愛妻的一對子女，他不會讓任何惡人接觸，會透過法律措施讓他們安全成長。

具俊曄痛心稱：「家人在哀悼時，有些人像惡魔般批評我們一家人，也損害我的愛。」他說有些人故意損害他們家族的形象，在網上亂發關於保險和金錢的假新聞，又疑諷刺汪小菲「有位裝作淒涼地在雨中奔跑」。具俊曄感嘆：「這世界上真的有這麼壞的人嗎？求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧。」他最後向亡妻深情告白：「我和熙媛在一起的時光，是無可取代、最珍貴的禮物。我會守護她最愛的一切，這是我最後該做的事。」並以「熙媛永遠的愛，俊俊敬上」。

娛樂組