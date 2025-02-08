林峯籲日本影迷來港歎正宗叉燒飯 衛詩雅「婚禮似陣痛」安慰未婚夫

【明報專訊】林峯、衛詩雅前晚出席「香港專業電影攝影師學會」37周年晚宴，獲頒「攝影師眼中最具魅力男、女演員」。林峯主演《九龍城寨之圍城》在日本上映，票房衝破1億日圓，片中「叉燒飯」登日本熱搜，有餐廳推出「城寨叉燒飯套餐」，林峯讚好，希望大家來港吃正宗叉燒飯。衛詩雅日前為《破．地獄》出席荷蘭鹿特丹國際電影節，獲外國觀眾認出，視為婚前最好禮物。出席晚宴的林家棟透露將寫喜劇劇本，因很久沒演喜劇，他日前跟88歲謝賢拜年，笑言像交保護費一樣，謝賢是他尊敬的前輩，見對方好精靈還唱歌。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

香港專業電影攝影師學會37周年晚宴前晚舉行，林家棟、林峯、衛詩雅、黃岳泰及吳志雄等出席，現場頒發「攝影師眼中最具魅力男、女演員」獎給林峯與衛詩雅，《九龍城寨之圍城》攝影師鄭兆強獲「年度最佳攝影」。

林峯自詡少NG獲最具魅力獎

林峯笑說：「可能我拍戲甚少NG，大家可以早些收工，所以推舉我。」他演出的《九龍城寨之圍城》在日本上映，累計票房逾億日圓，成為當地5年來最佳票房港產片，林峯剛收到消息大感開心，稱香港電影在其他國家上映有好票房，獲觀眾支持，希望香港電影愈來愈好。片中出現的「叉燒飯」更登上日本熱搜，甚至有餐廳推出「城寨叉燒飯套餐」。林峯認為這樣也不錯，可宣揚香港，希望日本影迷想吃正宗叉燒飯，就來香港吃。他透露《九龍城寨之圍城》除了在日本上映，之前也在俄羅斯、韓國、台灣、美加及德國上映。

林家棟正忙於為演出電影《無法饒恕》埋尾，表示通宵拍攝數天，前晚不用開工才能出席晚宴，他說：「有晚在大帽山山頂開工，氣溫降至得兩度，幾個工作人員病倒，慶幸自己一直有做運動，頂得住沒冷病。我盡量令自己不生病，不想影響拍攝進度。」片中可有動作場面？林家棟笑言多少也要加點動作鏡頭，但一定不會勁過《九龍城寨之圍城》，「拍完《無法饒恕》後會着手寫劇本，希望今年內開拍，是部喜劇，已很久沒演喜劇了」。他之前與謝賢（四哥）合作電影《殺出個黃昏》，會否邀請四哥演出？他說不會，但會邀請一些前輩演出。

林家棟讚四哥精靈

四哥近年傳健康出問題，見網上流出林家棟跟四哥拜年的合照，四哥穿紅色上衣及黑色羽絨背心，雖然沒什麼笑容，但精神尚可。林家棟表示每逢農曆新年和四哥生日，都會跟四哥慶祝，他笑言像交保護費一樣，「四哥是我尊敬的前輩，見到他開心，我個心會好暖，是情意結，他好精靈，還唱歌」。

衛詩雅開心獲頒「攝影師眼中最具魅力女演員」，稱入行17年，不是每部片都是主角，但攝影師很好，會提點她要注意什麼，所以由攝影師學會頒獎給她很大感觸。覺得自己魅力在那裏？她說：「不知，要由別人講，可以和林峯一同獲獎很開心，他自備魅力。」

衛詩雅《破．地獄》紅到荷蘭

衛詩雅主演《破．地獄》入圍第54屆鹿特丹國際電影節，她於年初三（1月31日）前往荷蘭鹿特丹出席，前日才返港。本月16日結婚的她表示今次是婚前最後一個旅程，獨自搭飛機到當地，感覺很特別，她說：「當地觀眾很熱情。有日我行超級市場，有個外籍人士認得我，還大讚電影好睇、好感動，估不到在那麼遠的地方也得到認同，這是婚前最好的禮物。」快將舉行婚禮心情如何？衛詩雅表示現在才識緊張，這幾天睡覺也扎醒，因很多婚禮的事情還未辦妥，未婚夫比她更緊張，所以互相安慰，她笑說：「我安撫他，話婚禮當天經歷10小時，好似陣痛一樣，好快便過去。」

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