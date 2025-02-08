《艾美利亞變奏曲》劇組為奧斯卡拉票 跨性別主角爆種族歧視醜聞

【明報專訊】美國電影學院（AFI）表揚去年影視兩組十優作品的年度午餐會，原定上月10日舉行，因加州山火肆虐，延期至前日；獲奧斯卡13項提名領跑的《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）本來是焦點，但片中的跨性別主角卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）被翻出多年前的種族歧視言論，據報發行《艾》片的影視串流平台Netflix已把她踢出宣傳大軍，距離奧斯卡結束投票還有約10天，《艾》片導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）及角逐女配角獎的熱門素兒莎丹娜（Zoe Saldana）在AFI午宴肩負起拉票重任。

AFI去年已公布電影及電視的十優名單；十優電影分別是《魔法壞女巫》、《教宗選戰》、《粗獷派建築師》（The Brutalist）、《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）、《深痛導賞團》（A Real Pain）、《阿諾拉》、《沙丘瀚戰：第二章》、《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）及《艾美利亞變奏曲》（前譯《毒王女人夢》）。AFI前日舉行年度午宴，筵開25席，會上除了表揚AFI舊生及上月逝世的《象人》導演大衛連治（David Lynch）之外，午宴尾聲時大會播出《魔法壞女巫》的歌曲《Defying Gravity》和向消防員Tim Larson致敬的環節，贏得最多喝彩聲。

《艾美利亞變奏曲》跨性別主角卡娜加斯康被翻出早年在社交平台對穆斯林的種族歧視言論，又批評警察「跪殺」非裔男子弗洛伊德（George Floyd）引發的示威和「黑人的命也是命」（BLM）運動，嘲諷2021年奧斯卡多元政策，並貶損《艾》片拍檔莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）等，結果引發軒然大波。卡娜其後刪除X（前稱Twitter）帳號，關閉Instagram的留言功能，又發道歉聲明；不過未能平息風波；她上周在沒有知會Netflix和負責電影宣傳的公關公司The Lede情况下，接受西班牙CNN訪問，聲稱不能被取消奧斯卡提名，「因為我沒有犯罪，也沒有傷害任何人」；她同時否認自己是種族主義者，稱認不出部分帖文出自其手，並以受害者自居，指大衆對她「未審先判」。在《艾》片扮演律師的素兒莎丹娜表示，對事件感到悲哀；導演積克奧迪雅周三（5日）接受美媒訪問時表示「我沒有跟她（卡娜）談過，我不想；她現在接近自毁，我不能干涉，也不明白她為何仍繼續，為什麽要傷害自己？我不明白，也不懂為何她要傷害跟她很親近的人」。

奧斯卡投票本月18日便會結束，現正是關鍵時刻；據美媒Variety報道，Netflix不會再支付卡娜加斯康在頒獎禮季節的任何旅費及出席公開活動的置裝費。原定她會現身AFI午宴，結果拉票的宣傳重任落在素兒莎丹娜與積克奧迪雅身上。今晚舉行的「西班牙奧斯卡」戈雅頒獎禮，據報她亦會缺席。隨着積克指她「自毁」的訪問曝光後，卡娜前日再發道歉聲明，稱希望她的沉默「會讓人欣賞《艾美利亞變奏曲》的本質，這是一首對愛和差異的美麗頌歌」。第97屆奧斯卡頒獎禮卡卡娜將會角逐最佳女主角，是史上首名公開跨性別身分的演員獲提名影后，對手包括《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《I'm Still Here》費蘭達蒙德尼高（Fernanda Montenegro）、《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）及《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）。

《魔法》《教宗》奪服裝設計師公會獎

另一方面，服裝設計師公會前日舉行頒獎禮；電影方面，《教宗選戰》、《諾斯費拉圖》（Nosferatu）及《魔法壞女巫》分別在當代、時代及科幻/魔幻組別勝出。電視的當代、時代及科幻/魔幻組別贏家，則分別是《職業槍手》、《幕府將軍》及《沙丘瀚戰前傳︰預言》。