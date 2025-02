【開箱】《隔壁的房間》 名畫重塑 探討安樂死課題

next

【明報專訊】《隔壁的房間》(The Room Next Door)是75歲艾慕杜華(Pedro Almodovar)首部執導的英語電影,在去年威尼斯影展拿下至高榮譽金獅獎,電影生涯再創高峰,諷刺的是上月公布提名的奧斯卡,《隔》片卻受到冷待。事實上,該片不但邀請兩名金像女星:《敵對同謀》狄達絲雲頓(Tilda Swinton)和《永遠的愛麗絲》茱莉安摩亞(Julianne Moore)合演,即使部分場景在西班牙拍攝,畫面構圖卻是向美國名畫家的作品致敬,透過豐富影像,帶領觀衆走過一場有關安樂死的討論。

重遇面臨死亡舊友

《隔壁的房間》根據美國作家Sigrid Nunez的小說《What Are You Going Through》改編,故事講述Ingrid(茱莉安摩亞)是非常成功的作家,在新書簽名會上得悉多年前曾在雜誌社共事的好友Martha(狄達絲雲頓飾)正接受癌症治療,於是前往醫院探望。兩人重新聯繫,Martha更交代自己很年輕便懷孕產女Michelle,丈夫Fred到越南參軍回到美國,患有創傷後壓力症候群,兩人最終分離,女兒隨她生活,但關係並不和睦。為了討好Michelle,Martha聯絡Fred的現任太太,才得悉前夫因衝進火場拯救幻想中的人而喪命,女兒知道父親已離世,跟Martha關係更疏離。曾經當戰地記者的Martha發現治療無效,從黑市渠道購買安樂死藥物,但舉目無親,於是向Ingrid提出,希望自己逝世時,對方能在隔壁的房間。再三掙扎的Ingrid最終答允Martha的請求,兩人租住紐約市郊的一座房子,Martha表示若她的房間關上門,代表她已準備好到另一個世界。

曾經憑《對她有話兒》拿下奧斯卡最佳原創劇本的艾慕杜華,像肥皂劇的劇情和濃烈的色彩都是其既定風格,《隔壁的房間》也不例外,只是增添了一點美國風情,畢竟這是他首次拍攝英語電影,又以紐約為背景。攝影師伊度格勞(Edu Grau)雖然來自西班牙,卻首度與艾慕杜華合作,著名時裝設計師Tom Ford處男執導電影《單身男人》,便是邀請時年27歲的伊度掌鏡,而《單》片曾被潮流雜誌《 i-D》選為「史上35部最時尚電影」之一。《廣告牌殺人事件》恩寶溫伯格(Inbal Weinberg)和《浮花》賓娜戴祖拿(Bina Daigeler)分別擔任《隔》片的布景設計及服裝設計師,據報前者開鏡前半年更與艾慕杜華緊密合作,片中每件家具、擺設、圖片,均悉心挑選。為了配合Martha是資深戰地記者的角色,又真的尋遍紐約市戰地記者的居所,參考他們家中的佈置;恩寶透露即使觀衆看不清楚主角書架上放了什麽書,其實也與導演精心挑選過。

霍普畫作影響深遠

《隔壁的房間》中出現不少反射和鏡像鏡頭,以比喻Martha將到另一個世界(死亡);美國畫家愛德華霍普(Edward Hopper)和安德魯魏斯(Andrew Wyeth)的兩幅名作,更成為此片的重要參考,尤其是霍普的《People in the Sun》。攝影師伊度格勞表示由於是艾慕杜華首部英語片,美國畫家的作品很有參考價值,特別是講述Martha將了結生命的度假屋,其實在馬德里附近小鎮取景,更希望透過美國畫作幫助構圖。艾慕杜華承認不論霍普或西班牙畫家維拉斯奎茲(Diego Velazquez)的作品均影響不少導演,稱大衛連治(David Lynch)拍《藍色夜合花》便受到霍普的影響,艾慕杜華白澳式「我早期的電影也參考霍普的畫,例如有關孤獨」。怎樣看待生死、掌握人生最後一程,才是《隔壁的房間》主題,尤其是有尊嚴地離開,艾慕杜華透過Ingrid一直害怕面對死亡,來對照Martha走到人生盡頭;也是兩個已疏遠的朋友,逐漸緊密地連繫一起。Martha死後,Ingrid在警署受到冷漠盤問,更是導演對於死亡最不吐不快的態度。

上映日期:2月6日