張馳豪蛇年目標進軍影壇 冼靖峰求蛻變 林智樂學跳唱

【明報專訊】張馳豪、冼靖峰及林智樂2021年參加無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》加入樂壇，3人的形象、曲風、長處及喜好各有不同，成為工作上戰友。他們備受無綫力捧，近年各自做出成績；張馳豪高大有型，除騷肌跳唱快歌獲好評，演戲亦得到認同，早前在《萬千星輝頒獎典禮2024》擊敗勁敵譚輝智奪得「最佳男新人」。冼靖峰唱歌、演戲及擔任主持，曝光率甚高，他在蛇年尋求蛻變，希望成為《聲夢》首名包辦曲、詞、編、監、唱的唱作歌手。林智樂去年參加歌唱節目《聲生不息‧大灣區季》，在內地打開知名度，獲封「寶藏新人王」，他希望參加不同地方的音樂節目汲取經驗。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

張馳豪、冼靖峰及林智樂在新春佳節玩桌上遊戲「大富翁」，重拾童年回憶，並祝賀大家：「全年行大運，好似玩遊戲一樣財運亨通兼且富貴滿屋，開開心心做蛇年大贏家！」他們雖然未結婚，但會派開工利市，還迷信如果跨年開工，必定可以由年頭旺到年尾。

盼與《聲夢》好友拍旅遊節目

談到蛇年工作大計，三人想與一班《聲夢》好友去外地旅行，所以盼望獲客戶贊助，「可以搞個《聲夢旅行團》節目，參考類似之前《Grand住去台北》那種形式，大家寓工作於娛樂」。他們想去的地點多多，「巴黎，想見識時裝周；冰島，天氣夠寒冷，影相會好靚；瑞士的高山景色迷人；希臘就去學整乳酪，最好能展開歐洲之旅，玩足一個月！」他們幻想在一幅世界地圖上擲飛鏢決定目的地，笑說萬一擲中海洋，就坐豪華郵輪出發，重演當年劇集《十萬噸情緣》，借海上郵輪取景拍攝。

張：祈求大家見證我不斷進步

張馳豪去年演出劇集《反黑英雄》表現獲讚，跳唱快歌騷肌又搶鏡，以熱門姿態贏得無綫頒獎禮「最佳男新人」，成為他在龍年最興奮難忘的一件事，「奪得新人獎是對我所付出的一種肯定，之後會繼續努力改進，祈求大家見證我不斷進步，相對地也帶來一定的壓力。蛇年願望首要身體健康，也準備在音樂上有新突破和推出更多作品，最好有機會嘗試拍電影，如果《反黑英雄》能拍成電影版就好！」冼靖峰與林智樂齊要求他請食飯慶功，張馳豪笑言不如在電視城餐廳請大家食飯，認真慳家。

冼：最大目標包辦曲詞編監唱

冼靖峰去年入選男團LOONG 9，繼而拍劇、出歌又做主持，工作和曝光機會不斷。新一年他想學「蛇」努力尋求蛻變，向唱作歌手進發。他認為身為歌手，應該有自己的創作，最大心願是推出一首膾炙人口的代表作，「我手上有6首歌曲demo，部分是親自作曲及填詞，但不知夠不夠好，未有信心公諸於世，唯有等公司安排。我正在學編曲，想成為《聲夢》歌手之中，第一個能夠一手包辦曲、詞、編、監、唱於一身的歌手，這是我蛇年最大目標」。

林智樂去年兼顧唱歌和拍劇，工作量穩定，最大得着是參與內地節目《聲生不息‧大灣區季》，在內地打開知名度，獲「寶藏新人王」之名。

林：想參與不同地方音樂節目

林智樂表示開心有機會觀摩偷師，「好開心跟多名很有舞台經驗的前輩首次合作，從綵排到演出都留意他們的台風和唱歌技巧，我就像海綿在旁吸收，真的獲益良多，也見識到內地節目的大型製作，因每個藝人都由一個導演專責指導，跟香港很不同，是好特別的體驗。未來也希望可以參加不同地方舉辦的音樂節目，想像跟一大班人在台上唱歌，必定好玩」。他稱今年要學靈蛇般活躍，預告跳出自己一貫唱慣抒情慢歌的舒適圈，稍後推出一首輕快歌，突破自己以往風格，乘機向張馳豪、冼靖峰討教跳唱快歌的心得。

冼靖峰 / 髮型：Hugo Poon@PRIVATE i Salon

化妝：King Yip@kingsmakeup

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