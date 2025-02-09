《阿諾拉》爆冷奪影評人選擇最佳電影 艾恩布迪狄美摩亞稱帝封后

《完美物質》狄美摩亞繼金球獎後再贏得影評人選擇的最佳女主角，角逐奧斯卡的行情看漲。（路透社）

【明報專訊】第30屆影評人選擇獎（CCA）原定上月在洛杉磯頒獎，受加州山火影響，兩度改期，前晚舉行頒獎禮；賽前獲最多提名的《教宗選戰》和《魔法壞女巫》，分別贏得2及3個獎，後者的朱浩偉更爆冷捧走最佳導演，但兩片在最佳電影雙雙敗給成本僅600萬美元（約4680萬港元）的獨立製作《阿諾拉》，令不少人感到意外；《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）和《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）複製上月金球獎賽果，分別稱帝封后；最近受跨性別主角卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）種族歧視言論影響的《艾美利亞變奏曲》，亦贏得最佳外語電影等合共3獎。

《魔法壞女巫》和《教宗選戰》賽前各獲CCA的11項提名領跑，結果前者贏得最佳布景設計及服裝設計兩個技術獎之外，朱浩偉更爆冷擊敗《艾美利亞變奏曲》積克奧迪雅（Jacques Audiard）和《粗獷派建築師》畢迪高比（Brady Corbet）等強敵，捧走最佳導演殊榮；由於金球獎、導演公會及奧斯卡朱浩偉連提名也沒份，所以在CCA一舉拿下最佳導演，讓不少人感到意外，難怪他致謝時戲言，「我將會贏得奧斯卡」。朱浩偉其後表示正為《魔》片年底放映的下半部剪片，所以得獎絕對有所影響，「發現原來大家真的會注意很多細節」。《教》片則捧走最佳改編劇本及整體演出兩獎。

講述俄羅斯裔脫衣舞孃嫁入豪門夢碎的《阿諾拉》，去年5月在康城影展贏得至高榮譽金棕櫚獎，上月在金球獎卻慘食白果。成本只有600萬美元的《阿》片面對製作費動輒逾億美元的《魔法壞女巫》、《沙丘瀚戰：第二章》等，一點也沒給比下去，反而突圍而出贏得最佳電影獎。

《艾美利亞變奏曲》奪3獎

相反片長近4小時的《粗獷派建築師》，畢迪高比去年在威尼斯影展先拔頭籌贏得最佳導演銀獅獎，上月在金球獎再下一城，來到CCA卻敗在朱浩偉手下，該片僅扮演建築師的艾恩布迪大熱稱帝，他多謝劇組之外，又感激雙親和女友佐珍娜卓曼（Georgina Chapman）一直以來的支持。

在《完美物質》扮演過氣女明星的狄美摩亞，繼上月金球獎後，在CCA擊敗《美聲歌后：瑪麗亞》（Maria）安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等衆多對手，再度封后。狄美摩亞稱得獎遠超出她的期望，特別是恐怖片經常受到忽視，「這種認可不僅是對我，也是對這類型片」。《完》片另外奪得最佳髮型及化妝，導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat）則捧走最佳原創劇本，合共3獎，成績不錯。

《艾美利亞變奏曲》跨性別演員卡娜加斯康被翻出早年在社交平台對穆斯林的種族歧視言論，引起軒然大波，前日缺席CCA頒獎禮，不過跟片中飾演律師的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）雙雙奪得最佳歌曲獎，後者兼奪最佳女配角。《艾》片亦大熱拿下最佳外語電影殊榮。有美媒分析指由於投票是上月初進行，其時卡娜加斯康還未爆出醜聞。

《幕府將軍》電視大贏家

跟金球獎一樣，CCA亦分電視部分，美日合作的《幕府將軍》贏得4獎，成為大贏家，除奪得最佳劇集，真田廣之亦大熱捧走最佳男主角，淺野忠信和穗志萌香則分膺最佳男女配角；不過，先後在艾美獎及金球獎封視后的澤井杏奈未能錦上添花，敗在《律師無限耆》嘉菲比絲（Kathy Bates）手下。後者獲悉封后瞬間露出不能置信的表情，致謝時則把獎項獻給撲救山火有功的洛杉磯消防員，「我們的監製Eric Christian Olsen的房子在斷崖山火中焚毁，看到你們（消防員）排成一線面對大火，真的很可怕，也不知道你們怎樣完成任務的，但我們洛杉磯很多人真的很感謝你們」。嘉菲比絲其後向傳媒表示，能得獎意義重大，代表了傳統電視台的勝利。《律》劇去年9月底在哥倫比亞廣播公司（CBS）首播，收視口碑雙贏，每集跨平台收視達千萬觀看次數，不遜其他串流平台劇集的成績。

除了嘉菲比絲，憑《企鵝人》稱視帝的哥連費路（Colin Farrell）致謝詞中亦感激加州的救護員及消防部門在上月的山火中拯救生命；不過哥連跟頒獎嘉賓之一奧蘭度布林（Orlando Bloom）撞衫，同樣穿著酒紅色衫褲現身，則略為尷尬。