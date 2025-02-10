再戰半馬 被封「全場最喜歡跑手」 周潤發盼保持狀態跑到80歲

周潤發再戰半馬 想跑到80歲 下次叫老婆到場做啦啦隊

【明報專訊】渣打香港馬拉松2025昨日舉行，吸引大批藝人參賽，包括69歲周潤發、唐詩詠、連詩雅、林淑敏、許家傑、C AllStar成員梁釗峰及陳健安、林子善、陳山聰和梁諾妍等，還有參加Netflix真人騷《體能之巔：百人大挑戰2》的韓星李載允專誠來港挑戰半馬，跑完開心跟偶像周潤發合照。挑戰半馬的周潤發以2小時24分完成，賽前賽後都被不少跑手包圍「集郵」，更被封「全場最喜歡的跑手」。他稱天公作美跑得舒服，會食碗仔翅慰勞自己，希望到80歲仍保持此狀態參賽。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

周潤發（發哥）現身「渣馬」成全場焦點，一身全黑運動裝打扮參加半馬，臨近終點衝線時，大會司儀形容發哥是「全場最喜歡的跑手」，呼籲大家鼓掌歡呼，發哥被大班跑手前呼後擁包圍，已過終點的蔡一智、周家怡、黃浩然和黃嘉樂等留步等發哥打招呼及合照。

若啟德體育園辦賽事 發哥有興趣參加

發哥表示天公作美，天氣清涼跑得好舒服，自言狀態好弗，不過未算跑出個人最好成績，「今（昨）以2小時24分鐘完成賽事，目標想兩小時內完成，如果跑到80歲都可以保持到這樣就好」。發哥去年在賽事中跌倒擦傷，笑說今年全程跟「保皇黨」一齊跑，沒有發生意外。比賽期間其他跑手邀請合照，他未有拒絕，亦沒有阻礙賽事。他為應付比賽，新年期間不敢多吃，跑完準備吃碗仔翅慰勞自己。

對於啟德體育園若有跑步賽事，發哥稱未清楚路線，但有興趣參與。至於其他地區的馬拉松，他認為若時間許可也可參加，不過始終喜歡在香港跑，跑完可以吃點心。昨日未見太太陳薈蓮（發嫂）同行，他笑說：「太太負責拉筋，或者做啦啦隊在終點等我，如果下次跑出好成績，叫她封利市給我。」

獲發哥教導的唐詩詠昨日參加10公里賽，發哥說下次要拉她跑半馬，不過待對方先儲夠力氣，一步步來。發哥讚跑友劉江、鮑起靜和盧海鵬進步很多，以他們的年紀能每日跑5公里已很厲害，意志和毅力堅持令他深感佩服，要好好向他們學習，並稱不會刻意叫盧海鵬參加馬拉松。

唐詩詠絆倒跪地膝蓋受傷

唐詩詠以1小時10分38秒完成10公里賽，成績比去年好，不過途中被其他跑手跌下的暖包絆腳跪地，膝蓋隱隱作痛。問到會否挑戰半馬，她說：「未敢，多謝發哥鼓勵和教導，自練跑後，愈來愈大食，賽前早餐食飯和蛋。」對於鄭嘉穎缺席「鐵馬家族」新春團拜惹不和猜測，唐詩詠解釋對方家中有私人事發生，沒有多問，希望不是不開心的事，他們有在電話互相拜年，「認識鄭嘉穎的人都知道，他說話比較倔，容易惹誤會，沒有不和」。

林子善稱跟鄭嘉穎關係不變

梁釗峰、林子善和譚旻萱同參加10公里賽，梁釗峰以48分鐘22秒衝線，成為第一位完成10公里賽藝人，是個人最佳成績。他形容似參加秋季大旅行，賽前一晚興奮睡不着，天氣沒有想像中凍，沿途跑得幾暢順。

大會顯示林子善以1小時14分49秒完成賽事，自覺滿意有少許進步，「鐵馬家族」成員黃嘉樂跑半馬，對方曾撩他一起挑戰，不過自知年紀大，體力層次不同婉拒。談到鄭嘉穎缺席「鐵馬家族」團拜再傳不和，林子善稱有向鄭嘉穎拜年問候，明白對方要照顧小朋友，時間分配比較緊張，「大哥是湊仔公，他說如果想見，隨時歡迎到他家。有好多時是誤會，大哥不喜歡解釋，覺得清者自清，我見報道傷害了他也感不開心。大哥抗壓能力好強，認為隨緣，時間會冲淡一切，不必特意澄清，一切在心中」。

林子善強調鄭嘉穎與「鐵馬家族」成員關係沒變，當年拍《怒火街頭》已知大哥好恨有小朋友，完全明白對方以照顧3子為優先，希望不和傳言不要再發酵。林子善稱二哥馬國明忙宣傳賀歲片，要互相遷就時間，當日團拜都分批前後腳到，希望稍後約齊人去大哥家見面聚會。

譚旻萱哮喘發作仍破上年時間

洪永城太太梁諾妍去年懷7個月身孕完成10公里賽，今年轉跑半馬，接近兩小時完成，成績比她預期好。洪永城因有工作未能一起參賽，昨日是3歲長女第一次跳舞表演，她趕往支持。第二年參加10公里賽的譚旻萱以1小時7分鐘48秒完成，比去年時間快少許，不過對成績未算太滿意，透露起跑前半段突然哮喘發作，後半段稍緩和，沒想過放棄。連詩雅原本與老公陳家樂跑10公里賽，但陳家樂病倒缺席。

吳保錡菊梓喬被指有報名 未見蹤影

ERROR成員吳保錡早前因在社交平台上載與陳百祥合照惹網民反感，被勸退團免影響隊友，他之後刪相及道歉。有指熱愛跑步的他今年與緋聞女友菊梓喬有報名參賽，但昨日未見他們影蹤。

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