未聞無綫減OT費 曾志偉：返去查吓 馬國明倡「鐵馬家族」齊搵外快破不和傳聞

【明報專訊】無綫行政主席許濤、總經理曾志偉昨日率領汪明荃、陳豪、龔嘉欣、馬國明、高海寧、陳山聰和姚子羚等半百藝人盛裝出席沙田馬場《TVB賽馬日》。許濤上月在職藝員新春盆菜宴上宣布加薪，近日網上流傳無綫向員工加薪後減加班費，變相減薪。曾志偉回應說未有聽聞，「加薪就加薪，應該冇咩cut，返去check吓先！」鄭嘉穎缺席「鐵馬家族」今年新春團拜再傳不和，馬國明提議客戶請「鐵馬家族」齊人出席活動，打破不和傳聞。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

曾志偉透露農曆新年去加拿大探望二女曾詠儀和24歲將碩士畢業的孫仔，大女曾寶儀早前工作太忙病倒停工，他到台灣探望，「佢OK，多謝大家關心，做藝人忙是開心，佢已經好番！阿倫（譚詠麟）就未，不過都快了」。曾寶儀早前監製電影，問他可有提供心得？志偉笑道：「兒子（曾國祥）比我更叻，姊弟常交流，兒子最叻無視我。」網上流傳無綫早前宣布加薪後，減OT費變相減薪，他說：「未有聽過呢啲嘢，加薪就加薪啦！應該冇咩cut，返去check吓先。」

陳豪義賣咖啡兼人肉布景板任影

陳豪擺檔賣其品牌咖啡做慈善，800元一杯仍相當旺場，他做人肉布景板任影。出爐視后龔嘉欣表示有飲陳豪的品牌咖啡豆，獲免費無限量供應。被問獲獎後工作量是否大增？龔嘉欣說：「頒獎禮前傾開幾個代言品牌都維持舊價，十分感恩，這個市道仍有那麼多工作。（之後可會加價？）最緊要大家開心，歡迎找我，覺得旺氣由台慶抽到大利市開始，第一次來《TVB賽馬日》，已入定好多錢到戶口試手氣。」農曆新年她去好姊妹陳凱琳家中拜年，大讚對方3子好得意，好喜歡小朋友的她都心急想快做媽媽，希望有目標快點完成。會否在場物色馬主？龔嘉欣認為隨緣，朋友常笑她平時出街衣著似去街市買餸，現在會多點打扮。

馬國明高海寧盼觀眾支持港產片

馬國明與高海寧農曆新年忙為主演賀歲片《麻雀女王追男仔》謝票，前者對於香港票房未如理想不會失望，稱新片在馬來西亞票房十分理想，每個地方觀眾口味不同，有時間會盡量入戲院支持香港賀歲片。高海寧嘆未能到馬來西亞宣傳，沒想到大家那麼喜歡《麻雀女王追男仔》，因為當地賀歲片競爭更大。她稱有付錢看其他賀歲片，希望觀眾跟她一樣支持港產片。

網上有影評人狠批評今年香港賀歲片票房差好合理，馬國明認為每人標準不同，香港有言論自由，覺得賀歲片又不必拍到如攞獎戲般深奧。高海寧稱電影要靠觀眾、媒體和大家一同努力維繫及支持，在大環境不好下，他們可以做的是帶多些歡樂給大家，希望大家抱着鼓勵和欣賞態度去看。

湯洛雯常翻煲馬國明舊劇

馬國明捧場看老婆湯洛雯主演無綫劇《富貴千團》，稱不止支持賀歲片，都支持電視劇。湯洛雯劇中有性感造型和激吻戲，他笑說：「電視台尺度好小事，最緊要拍得老婆靚，老婆之前拍的親熱戲我也有看，我在《衝上雲霄II》和江美儀的親熱戲仲激，她哪夠我激。」

高海寧爆湯洛雯好支持老公，日前到對方屋企打牌，電視播着《鐵馬尋橋》。馬國明說：「老婆好好笑，她讀書時印象最深刻是《On Call 36小時》，成日摷番我啲舊劇睇，我和她一齊睇很尷尬，當時做得好差。」「鐵馬家族」今年團拜獨欠鄭嘉穎一家再傳不和，馬國明說確實很難約齊人，提議如果大家想見他們，可以請「鐵馬家族」全體成員出席活動，到時一定齊人，「不止我老婆，嘉穎會帶埋3個仔出嚟，我們好平，開心價」。

姚子羚陳山聰不知李施嬅分手

姚子羚與陳山聰被問好友李施嬅宣布與未婚夫車崇健分手時一臉驚訝稱不知情。姚子羚與李施嬅是「胡說八道會」成員，她說：「真心不知，無想過他們會分開，已拍拖好耐，身為姊妹，相信她選擇一個對自己最適合的決定。」她表示早前跟李施嬅飯敘，不覺有異樣，對方很有想法和堅強，單身有單身的快樂，可以找姊妹食飯陪伴。問陳山聰會否幫李施嬅和姚子羚物色對象？他笑言二人都是找「金牌媒人」林盛斌，大讚對方真的好勁。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com