探訪初見「女兒」眼濕濕 準人妻衛詩雅榮升「五孩之母」

【明報專訊】準人妻衛詩雅與導演劉偉恒偕太太與兩女早前跟隨宣明會到柬埔寨探訪，讓他們以助養者的第一身感受如何透過社區發展改善當地孩童生活。眼淺的衛詩雅出發前被提醒要控制淚腺，惟去到當地探訪仍禁不住觸動落淚，「去探訪知道會有感受，冇想過咁多」。有個年輕人獲支援學化妝，現成為當地人氣化妝師，對方為她化了一個好有意義的新娘妝。

衛詩雅一見助養了6年的「女兒」Chankoa便眼濕濕，因怕嚇親對方，強忍淚水，又送了一張親手以高棉語寫的卡給Chankoa，透露是未婚夫意思，「佢叫我唔好寫英文，用當地語言容易啲溝通，我睇住個翻譯嚟抄」。她希望將來帶未婚夫或小朋友再度探訪，「希望15年後，我再返嚟探佢哋，見證佢哋嘅改變。如果將來有小朋友，都希望佢哋可以睇到呢啲片段，甚至有機會嚟經歷吓」。衛詩雅表示經過這次體驗，回港後再助養多兩兒童，連同已經助養的3兒童，榮升「五孩之母」。

劉籲勿以善小而不為

劉偉恒與太太行程之初，對能否幫助到有需要的人感疑惑，直至看到孩童、家庭與整個社區的成長，「勿以善小而不為。可能我哋會諗每個月嗰少少錢，每年收吓信同卡，到底我哋幫到啲咩呢？今次我哋真係睇到，改變唔係一朝一夕，當中有好多困難係我哋想像唔到，但係畀啲時間會做到」。

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