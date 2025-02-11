【娛樂場】《木送》記錄志記鎅木廠興衰 老一輩木工匠人奉獻

【明報專訊】《木送》（Fallen Treasures）講述位於上水古洞馬草壟的志記鎅木廠如何面對政府收地及清拆的命運，讓更多人認識媒體中鮮有提及的木工行業，去年於香港亞洲電影節登場，是「香港製造」單元選映三部紀錄片其中之一，此片獨立製作，沒有發行商，之後以包場形式放映，場次不多。高先電影院2月加開特別放映，2月15日起有7場，導演韓潔瑤將出席部分場次的映後分享，周末日場次，志記負責人王鴻權（權哥）也會出席。

《木送》導演韓潔瑤2018年起，歷時5年記錄志記鎅木廠，這間本地「最後的鎅木廠」見證香港戰後復蘇與城市發展，走過經濟騰飛的七八十年代，1997年後處理舊木塌樹轉型為環保中堅，木廠從北角遷至柴灣，再搬到上水古洞，克服了無數巨變，在新界東北發展的巨輪下，迎向收地清拆。

權哥爆金句令觀眾留印象

《木送》除記錄老一輩木工匠人的堅持與奉獻外，還帶出各種議題，包括「鄉村工業必定阻礙發展？」「舊嘢用完就去堆填？」「一個人年老就廢？」志記負責人權哥面對時代變遷，由𠝹入口原木材到𠝹舊木、冧樹，再轉為兼營開設木工班，片中不時爆金句的他令觀眾留下深刻印象。韓潔瑤曾任職傳媒多年，跟攝影師傅俊偉是全片的工作人員，無論後期製作、剪接、字幕、安排放映與宣傳等皆由兩人完成。

韓潔瑤分享拍攝感受，提到看見權哥在面臨清拆時沒有放棄，所以自己也沒有放下鏡頭，一路跟着權哥拍攝，旨在透過《木送》表現「個體生命的力量」。攝影師傅俊偉拍下歷史，為社會留下記憶。

《木送》的社交平台專頁透露因為無發行商無財力宣傳，得知紀錄片本月再加場，全賴每名入場觀眾讓這部沒資源的獨立製作爭取到繼續放映，感謝捧場，又分享觀眾映後談的情况，稱有觀眾說家中麻將枱正是志記作品，想起從前也砌過權哥的榫卯枱， 感嘆：「失去的再也找不回來了……」

映後談喚起集體回憶

有人看到很多片段跟自己的成長交錯，「小時候家在粉嶺，父母種菜，門口有一棵大樟樹，我愛爬樹，1990年代初收地，菜田和家成了馬路，那樟樹倖存下來，一直在馬路旁，不時回去看看大樟樹，想想小時候，近年也學起木工」。有觀眾難忘志記鎅木廠廠房的震撼感，還有權哥贈送的幼幼樟木條仍在家，散發陣陣木香……一起集體回憶，賦予《木送》新能量。