宋仲基《愁城波哥大》佔Netflix亞軍 《肚假情真》劣評如潮無阻登頂

宋仲基主演的《愁城波哥大》在哥倫比亞取景，講述他隨父母本欲移民美國，怎料滯留波哥大，並在當地奮發向上的經過。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月3至9日的一周收視；《帶著老母去旅行》搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）主演的《肚假情真》在一片劣評聲中於英語電影榜收視登頂，亦是上周Netflix最多人收看的節目；《太陽的後裔》宋仲基主演電影《愁城波哥大》在韓國票房慘遇滑鐵盧，卻以1300萬觀看次數，上周Netflix整體收視中，僅次於《肚》片佔亞軍位置。

《肚假情真》由《死黨老竇係冤家》泰勒施平杜（Tyler Spindel）執導，講述愛美舒瑪的角色與男友結婚計劃夢碎，又眼見好友懷孕及孕婦受到善待，於是亦假裝有孕，卻在此時邂逅夢中情人。《肚假情真》在爛番茄評論網站無論專業影評或觀衆好感度，均只有不及格的23%，兼任編劇的愛美早前氣得在社交平台撰文炮轟給劣評者只為刺激網上點擊流量。

雖然《肚假情真》劣評如潮，但似乎無阻觀衆收看意欲，該片本月5日上架，短短5日錄得2510萬觀看次數，不但是英語電影收視榜冠軍，亦是上周最多人收看的節目，並粉碎金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）主演《間諜夫妻再出山》的四連霸美夢，後者以920萬觀看次數，屈居亞軍，第3位則是動畫《史力加》。

宋仲基主演的《愁城波哥大》去年底在韓國開畫，截至本月初錄得42萬入場人次，距離300萬觀眾的收支平衡點仍有很大差距，幸而Netflix「收留」，成績亦理想，本月3日上架，累計1300萬觀看次數，在非英語電影收視榜稱冠，亦是Netflix上周整體的收視亞軍。墨西哥片《盧卡的世界》及印度電影《Pushpa 2: The Rule》分佔亞季，後者未有在港區Netflix上架。

《暗夜情報員》連續3周在英語節目榜稱冠，不過收看次數已下跌至750萬，在4個組別冠軍中成績最差。《新紮律師2》及《全美緝兇：O.J. Simpson》跟之前一周成績一樣，同樣分佔亞季。非英語節目方面，瑞典劇《奧勒謀殺案》以880萬觀看次數登頂，之前的冠軍韓劇《外傷重症中心》，跌落第2位，墨西哥《211號牢房》佔季軍位置。韓劇上周除了《外》劇位列第2，僅《魷魚遊戲2》上榜，佔第7位。