封后新片上映 鍾雪瑩稱無票房壓力 游學修籲留意大牌檔一幕 感受手語初體驗

黃修平執導《看我今天怎麼說》，由游學修（左起）、吳祉昊和鍾雪瑩主演，講述3聾人青年如何無懼客觀限制，用各自的方法開拓世界。

【明報專訊】鍾雪瑩去年憑電影《看我今天怎麼說》演弱聽者奪得台灣第61屆金馬獎最佳女主角，演技備受讚賞。鍾雪瑩與游學修為演好角色，花了一整年學手語，前者更因而愛上手語，游學修稱飾演聾人，必須要做好這件事，這樣做是對聾人的尊重。《看我今天怎麼說》下周四（20日）香港上映，首封金馬影后的鍾雪瑩表示沒有票房壓力，歡迎觀眾因好奇她為何得獎而入場。游學修呼籲大家密切留意戲中他與鍾雪瑩在大牌檔一幕，因導演黃修平用了特別處理，刻意不加字幕，讓觀眾體驗鍾雪瑩的角色第一次接觸手語的感受。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鍾雪瑩與游學修主演黃修平執導的《看我今天怎麼說》，故事講述3名聾人青年如何無懼客觀限制，用各自的方法開拓世界。葉子信（游學修飾）來自聾人家庭，世界從沒聲音，雖然生活滿是障礙，卻用手語活出自信。方素恩（鍾雪瑩飾）小時候植入「人工耳蝸」，艱辛學習口語，即使帶着「聾人口音」，仍努力地做個「正常人」。同樣用人工耳蝸的Alan（吳祉昊飾）口語能力跟方素恩相若，懂手語，跟葉子信是莫逆之交，他認為聾人應盡力與不同人溝通，開拓世界。3人因手語結緣成好友，在彼此的碰撞中看見更多生活的真相，面對外界的偏見與不公的制度，他們在聾人群體的暗流中掙扎，尋求突破聲音隔膜的可能。

優先場謝票 樂見觀眾做手語大合照

鍾雪瑩戲中角色初期不懂手語，之後跟隨游學修學習，「拍攝時最辛苦是有時會先入為主，用聽的角度解構角色應該是怎樣，始終這是聾人出發的故事，之後透過與聾人演員相處，上手語班，過程中對聾人世界的認知多了。我平時透過眼睛看對方的反應，演繹這個角色開始習慣讀唇和留意肢體的表達，難度是要進入聾人世界去演繹角色，開心學識更多」。她透露因拍此片初嘗浮潛，十分開心，最難忘發現自己愛上了手語。

鍾雪瑩憑方素恩一角首封金馬影后，電影本月20日在港上映，會否覺得觀眾對她抱很大期望？她說：「壓力就冇，不過多謝有觀眾因好奇而看優先場，謝票時有觀眾話因為好奇我點解可以攞到獎入而場，還叫朋友入場睇。我覺得幾好，希望大家多點好奇，有更多觀衆來看我們這套電影，大合照時全場200個觀衆各自做一個睇這套戲學到的手語，這件事對我來講很歡樂，大家嘗試進入聾人世界，又攞到啲嘢返屋企。」

游最記得「我的手語已經唔記得晒」

游學修表示因角色的母語是手語，除要識，還要非常純熟，要讓觀眾看上去他是由細到大都懂手語，所以需花更多前期準備時間，「時間都很充足，學了超過一年才有戲中表現，亦覺得要飾演聾人，必須要做好這件事，這樣做是對聾人的尊重。最難忘當然是學習手語，因需要時間浸淫，加上編劇寫劇本時，是寫口語對白，要轉成手語去演，都是一個翻譯的工夫，要和手語老師及導演溝通，確定打手語演出的每句是否切合原意，這件事由前期到拍攝都一直進行，每場戲的手語也要調整，這方面比較仔細同考工夫」。《看我今天怎麼說》前年夏天拍攝，他承認已差不多忘記怎樣打手語，最記得的一句是「我的手語已經唔記得晒」。

有充足時間排戲 辛苦的幸福

游學修表示戲中最花工夫的一場戲是和屋企人在家打邊爐，於煙霧瀰漫的環境，要怎樣呈現阻礙打手語去溝通，這場戲拍攝前排練了很久，亦覺得出來的效果很好看，「很多場戲都要事前排，其實是好事，可能外國拍戲排的時間會比我們花更多，但香港拍戲成本貴，可以花的時間通常比較少，我形容這套戲是辛苦的幸福，有很長時間做準備去做好這件事」。

至於最深刻的一場戲，游學修力推與鍾雪瑩在大牌檔一幕，因導演用了特別處理，刻意不加字幕，讓觀眾體驗鍾雪瑩的角色第一次接觸手語的感受。

場地提供：The Mira Hong Kong

鍾雪瑩/髮型：Hillnex Lee

化妝：Cathy Zhang

游學修/髮型：Lupus Chui @O4

化妝：Yvonne Yeung

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