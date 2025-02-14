LE SSERAFIM洪恩採訪港選情人節禮物送隊友 雲浩影甜笑認與音樂監製了解中

【明報專訊】韓國女團LE SSERAFIM成員洪恩採、COLLAR成員邱彥筒（Marf）與許軼（Day），以及雲浩影等昨日到尖沙嘴出席品牌期間限定店開幕活動，吸引大批粉絲圍觀，迫爆商場。洪恩採出場時，粉絲尖叫大嗌她的名字，她識做向粉絲揮手打招呼及大派心心。雲浩影傳與星級音樂監製T-Ma（馬敬恆）熱戀，她承認跟對方了解中，大讚對方細心有紳士風度。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

洪恩採表示很久沒來港，很開心見到那麼多粉絲到場支持，多謝大家。說到平時衣著打扮跟在舞台上演出有何不同？洪恩採說：「在舞台上要強烈和耀眼，平時會以舒適為主。」今日是情人節，她稱會在店內選購情人節禮物送給隊友，並與她們分享自己首個海外日程點滴。談到未來工作計劃，洪恩採表示LE SSERAFIM將於3月推出新專輯，她們每次都以不同形象示人，今次希望讓大家感受到不同的魅力。

雲浩影期待情人節收花

雲浩影前年與拍拖9年男友分手，感情一直空白，早前傳與星級音樂監製T-Ma熱戀，拍照時態度親密。她昨日首度回應，未有承認戀情，但甜笑表示與對方了解中，「了解了3個月。（拍拖好開心？）吓，工作為重」。雲浩影表示T-Ma曾為她監製歌曲，現在一齊寫歌。被T-Ma才華吸引？她說：「除了才華，他性格幾好，好有紳士風度，細心和工作認真。」今日是二人「了解中」首個情人節，問如何慶祝？她說：「畀啲空間我哋，睇吓食唔食到飯，大家都以事業為重。明（今）日我要寫歌，又要回公司claim錢。」

期待收花？雲浩影直認期待，「不過未必有，我比較喜歡儀式感，這個年代，不一定男仔送花給女仔，女仔都可以送花給男仔，送的話，會送太陽花給他，之前都有互相送花」。農曆新年有否拜年見家長？她承認有跟T-Ma父母拜年，強調不算見家長，對方沒「回禮」，「我父母比較保守，我們還在了解階段」。雲浩影又否認早前與T-Ma同遊韓國，「我同家人旅行。（與T-Ma可有旅行計劃？）十畫未有一撇」。

Marf讚男友有跳舞才華

Marf與男友林家熙（Locker）前日元宵節在社交平台分享於車廂內跳舞片段放閃，認為是時候公開男友的才能，「他跳得不錯，有待進步，我有教他跳舞。（幾多分？）及格，協調得不錯，若落地跳，手腳一齊擺動，可能分數會高一點。我們已拍拖年幾，想找些東西一齊做，平時我會捉他陪我練歌和練舞」。高調放閃是否好事近？Marf否認，不覺得特別高調，只是跟大家分享日常生活而已。

Day自言沒有男朋友，亦沒追求者，「點會有人追我，我咁宅又喜歡睡覺，之前與蘇雅琳（Ivy So）去韓國旅行，她有艷遇，我瞓覺錯失了。平時行街都沒異性跟我搭訕，可能我沒打扮」。

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