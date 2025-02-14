【娛樂場】台片《莎莉》 剩女出走巴黎尋網戀愛人

【明報專訊】台灣新生代導演練建宏執導首部電影《莎莉》，由劉品言、林柏宏、李英宏、楊麗音和湯詠絮主演。講述38歲養雞農婦惠君（劉品言飾），與30歲弟弟偉宏（林柏宏飾）一同管理雞舍，某日15歲侄女心茹（湯詠絮飾）擅自在惠君手機安裝交友App，幫姑媽取了洋名「莎莉（Salli）」。不諳英文的惠君，偶然在交友App認識了一名法國人「馬丁」，兩人隔空譜出戀曲。這段異國戀在村裏引起熱議，所有人都說馬丁是騙子，但惠君相信自己與馬丁的愛情絕對真心。直到某日，馬丁突然消失無蹤，為了證明馬丁真的存在，惠君決定出發去巴黎，親自尋找馬丁……

靈感取自網絡愛情騙案

練建宏從2018年籌備到完成《莎莉》超過4年，靈感取自台灣常見的網絡愛情詐騙案，用愛情糖衣包裝現代孤獨核心，以幽默情節陪伴每名勇敢追愛之人。他說女主角惠君的人生總活在別人的期待下，是普遍存在台灣社會的女性角色，一場突如其來的「網絡異國戀曲」，讓惠君察覺自己心中最深層的欲望，為了尋找素未謀面的外國男友，展開一場在現實及虛擬中自我探索的旅程，不僅尋覓浪漫愛情，惠君要找的，是自己到底是誰。練建宏說：「《莎莉》想傳達我們每個人都渴望愛人，也渴望被愛，但不要在尋找愛的過程中迷失，忘了最重要是你必須先愛自己。」

「扶弟魔」列入婚姻黑名單

練建宏談到《莎莉》故事萌芽時，僅從自己的人生出發，覺得應該要開始學習自處和面對孤獨，「自處與孤獨本來就不分性別，當決定《莎莉》的主角是女性後，我才真正深刻體驗，對於獨處與孤獨這件事，女性和男性就很不同。編劇劉梓潔與女主角劉品言把她們的成長與自覺託付給我，給了《莎莉》，讓我更認識林惠君和38歲的『莎莉』」。

練建宏又學到網絡用語「扶弟魔」，指像惠君這樣的女性，為了家庭、弟弟、家人，可以做到近乎「恐怖片」的瘋狂程度。現實生活中，甚至有男性的婚姻對象條件，規定女方不可以有弟弟（或需要跟原生家庭的弟弟切斷關係），以避免「扶弟魔」。他說：「但是惠君如果可以選擇，她會想當『扶弟魔』嗎？她能從這些自然而然、理所當然的華人宇宙觀中，自己選擇嗎？故事最後，惠君長大了，成為莎莉。而莎莉最終發現，她不需要弟弟與侄女在身旁，也不需要藉由『有一個男人愛我』來證明自己。」

《莎莉》2月28日香港上映