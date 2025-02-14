新版《艾曼紐》香港取景 導演柯德莉狄溫讚黃秋生演技好

【明報專訊】曾經憑《孕辱》贏得威尼斯影展最高榮譽金獅獎的法國女導演柯德莉狄溫（Audrey Diwan），新片《艾曼紐》（Emmanuelle）改編自1974年同名小說及電影，並主要在香港取景，除了《浴火的少女畫像》諾艾美梅朗（Noemie Merlant）主演之外，還邀請黃秋生客串，柯德莉早前接受本報訪問，大讚後者演技好，又自稱港產片粉絲，經常訪港，下次更打算去行山，來個深度遊。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

場地提供：香港瑞吉酒店

《艾曼紐》講述艾曼紐（諾艾美梅朗飾）從事酒店品質管理，獨自到香港出差。隨着神秘男子篠原圭（福田知盛飾）出現，艾曼紐被激烈撩動，展開一場欲望與自我探索之旅。

感激配樂幫助

柯德莉狄溫稱沒看過原著《艾曼紐》電影，只讀過小說，原本只想拍圍繞女性感覺的電影，「我腦海中浮現出酒店裏的孤獨女人，不再快樂，與任何人都沒有真正聯繫。這一點跟小說相似，而書中的色情能否成為電影的語言？」柯德莉狄溫表示《艾曼紐》表面上改編自小說，但幾乎沒用過書中內容，「我只走自己的路，創造新的東西」 。

柯德莉狄溫表示執導《艾曼紐》最困難是女主角沒有對手，獨自面對的障礙與快樂，一切皆在心中。她只好善用不同節奏，呈現女主角的思想與內心，「電影配樂幫助了很多，兩名作曲家與我合作無間，即使要求很多，但他們總是能完成任務。如這次我想有些音樂幫助觀眾感受怎樣能喚醒自己的身體，他們將音樂中斷，讓呼吸聲穿過音樂，然後再響起音樂，把感覺描繪出來」。

旅居台港兩地

《艾曼紐》分別在香港瑞吉酒店、君悅酒店及重慶大廈等地取景。柯德莉狄溫透露決定拍《艾曼紐》時，正值疫情，她上網搜尋合適酒店，看到香港瑞吉酒店一刻，已決定要在此取景，「當我遇到酒店設計師時，對方告訴我設計靈感來自《花樣年華》，我才意識到自己也因為《花》片的味道，才下此決定」。柯德莉自言是港產片粉絲，「我最初接觸香港電影是一部1953年的黑白片《中秋月》（朱石麟執導），還喜歡許鞍華及王家衛的作品。」柯德莉狄溫稱近年有一半時間旅居香港及台灣，在港時會去灣仔星街歎咖啡及吃日本菜，若有時間更想探索香港的大自然，去行山及出海。

片中有幕颱風襲港場面，柯德莉狄溫透露本要拍攝一場颱風戲，結果開拍首日就掛8號風球，可惜颱風天不許開工，只好翌日才拍攝「假颱風」。她稱在重慶大廈取景亦十分有趣，「拍攝期間有一對夫婦在吵架，害我無法聽到演員的聲音，只好上前制止他們。我還跟大廈門口的保安成為好朋友，分享大廈住客的故事」。

香港影帝黃秋生有份客串《艾曼紐》，扮演酒店保安，坐在監控室觀察旅客和職員。柯德莉狄溫稱非常感謝選角指導，才有機會跟黃秋生合作，又透露兩人首次見面不是討論劇本，而是談論詩詞，「他個性很獨特，我反而有點害羞。他的演出非常好，讓我更愛他，有機會也想再跟他合作」。柯德莉早前還與袁澧林合作，為時裝品牌拍攝短片，她稱兩人早已認識，一直希望合作，大讚對方是非常有天賦的年輕女演員。