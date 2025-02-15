《破．地獄》金像獎18項提名領跑 衛詩雅強勢衝影后 林峯越級爭影帝

【明報專訊】《第43屆香港電影金像獎》4月27日假香港文化中心舉行，昨日舉行記者會公布入圍名單，收逾1.6億元登上華語票房榜首的《破．地獄》獲18項提名領先。《九龍城寨之圍城》和《爸爸》分別獲14項及11項提名。《破．地獄》許冠文、《爸爸》劉青雲及《臨時劫案》郭富城，跟首次入圍的《九龍城寨之圍城》林峯及《看我今次怎麼說》游學修爭影帝。憑《破．地獄》四奪影后的衛詩雅，再憑該片爭金像影后。

記者：柯美

攝影：劉永銳

MIRROR憑《12怪盜》衝擊金像獎，12子報名角逐最佳男主角全軍覆沒，反而陳卓賢（Ian）憑《久別重逢》角逐最佳新演員及最佳原創電影歌曲。跟他爭奪最佳原創電影歌曲的對手，分別有張天賦《筆友》（我談的那場戀愛）、林家謙《普渡眾生》（破．地獄）、邱彥筒《㪐㩿》（寄了一整個春天）及陳蕾《What if》（看我今天怎麼說）。Ian多謝導演及監製給予機會，希望會有更多機會向不同前輩學習。

劉青雲喜出望外 郭富城講「多謝」

獲提名最佳男主角的許冠文、劉青雲、郭富城、林峯及游學修均感開心，許冠文對《破．地獄》獲18項提名特別高興，「由開拍到上映，收穫遠超想像，感謝大家認同及支持。」劉青雲早前憑《爸爸》在電影評論學會大獎獲「最佳男演員」，昨日再收到提名喜訊，驚喜表示：「《爸爸》一家四口，有三人獲得提名，簡直喜出望外。」郭富城表示作為演員，獲得提名絕對是一份肯定，「感謝大家一齊努力去打造『梅藍天』，真的要講聲『多謝』！」越級爭影帝的《九龍城寨之圍城》林峯和《看我今次怎麼說》游學修，齊多謝老闆古天樂和導演，林峯說：「好開心有機會成為《九龍城寨》一分子，感激團隊幫忙。」游學修希望提名令電影贏得更多關注，有更多觀眾，帶到去香港以外更多地方。《破．地獄》也公布喜訊，將於4月4日清明節上映加長版。

鍾雪瑩謝聾人朋友 談善言再衝影后

最佳女主角方面，衛詩雅稱獲提名感榮幸，希望未來有更多機會演不同角色，感謝愛戴與支持，「我一定會繼續努力！」鍾雪瑩恭喜所有提名人，「希望大家入場看團隊搞邊科，多謝所有聾人朋友幫忙，我第一次入圍最佳原創電影歌曲，YEAH！」憑《虎毒不》在電影評論學會大獎首奪影后的談善言，再衝擊金像獎影后寶座，她說：「很榮幸與優秀的電影人一齊參與一年一度的電影盛事，更興奮能和對手盧鎮業雙雙獲提名，可以一齊行紅地氈。」新晉女演員許恩怡開心說：「沒想過會獲得提名，多謝大家喜歡這角色及故事，已是我最大獎勵，我會繼續努力。」

最佳男配角 「龍捲風」鬥「王九」

《九龍城寨之圍城》古天樂為造就林峯爭金像影帝，自己降級報名角逐最佳男配角，跟同片反派伍允龍齊入圍，「龍捲風」鬥「王九」，古天樂說：「好開心《九龍城寨》團隊獲得多項提名，肯定了大家努力付出，希望我們能繼續獲得好成績。」伍允龍既驚且喜：「見到很多好演員都一齊獲提名，會以平常心去享受過程。」朱栢康感謝上帝安排，希望屆時可上台領獎，多謝一直成就他的人。盧鎮業開心和談善言一齊入圍。《破．地獄》梁雍婷和韋羅莎亦入圍，與《我談的那場戀愛》鄧麗欣、《爸爸》谷祖琳、《從今以後》李琳琳爭最佳女配角。

香港電影金像獎協會主席爾冬陞席上表示，香港電影副導演會、香港影視聲畫製作協會及香港電影視覺特效協會加入，金像獎成員由14個增加至17個，第一輪評選投票，有效票數為1313票，投票率為64.84%，符合資格競逐2024年度「第43屆香港電影金像獎」的港產片共有46部，較2023年度的50部為低。

謝咏欣Marf歐鎮灝台上錯漏百出

大會邀請上屆最佳新演員謝咏欣，連同角逐新演員的邱彥筒（Marf）和歐鎮灝公布部分名單，三人可能太緊張，宣布時錯漏百出，歐鎮灝將《武替道》說成「無睇到」、Marf 將「最佳美術指導」講成「最佳美食指導」，謝咏欣宣布「最佳新演員」提名名單，不識讀同站在台上的「邱彥筒」名字，要向旁邊的歐鎮灝求救，場面尷尬。他們表示太緊張，歐鎮灝自知有懶音，會努力改進。謝咏欣表示平時叫慣「Marf」，突然想不起對方中文名。Marf憑《寄了一整個春天》角逐「最佳新演員」和「最佳原創電影歌曲」，表示入圍已開心，不敢奢望得獎。

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