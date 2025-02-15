周嘉洛嫌赤裸戲露得少 陳瀅恭喜方力申娶妻

【明報專訊】陳瀅、周嘉洛、朱敏瀚、李芷晴、黃婧靈等昨日情人節到尖沙嘴宣傳無綫劇《痞子無間道》，眾人冒雨向市民派玫瑰花、朱古力及氣球答謝支持。陳瀅與周嘉洛表示收工後跟家中寵物一起過情人節。

陳瀅稱劇集播出後聽到都是好評，當有人讚她演得好笑特別開心，尤其是首集挑戰化老妝扮阿婆，「不過我嫌自己扮得唔夠老，可以再誇張啲，當時我確實有少少貪靚，見出來效果，就覺得應該要再狠啲」。周嘉洛表示17分鐘橫跨兩集的赤裸演出，睇落也不覺很長，他笑說：「遮遮掩掩和有格仔，都覺得無乜特別！身形也不是好睇，露得不夠，格仔打細少少會好啲，其實朋友已看慣我的身形，因我出名周圍換衫，不會收收埋埋，沒什麼特色。朋友對這套劇讚多過彈，讚覺得幾好笑，彈節奏太快，看一次難消化，要睇多次。」

對於曾傳緋聞的方力申宣布已婚，陳瀅表示在社交平台看到，立即留言恭喜對方：「戥他開心，見到張相好sweet，未得閒問清楚對方，今（昨）日不是愚人節，是情人節，應該是真的。」

朱敏瀚情人節無約陳曉華

朱敏瀚表示今次演繹角色好辛苦，因要挑逗劇中所有女角色，難度在於對手的高度，稱與王灝兒（JW）拍對手戲時難度比較高，他說：「角色這樣做是有原因的，因對性取向成疑，不斷這樣做令大家不會懷疑他喜歡男人。」可有相約緋聞女友陳曉華慶祝情人節？他表示相約媽媽在家中打邊爐撐枱腳。是否已和陳曉華預早慶祝？他說沒有特別慶祝，「每天都是平日一樣，平日也不會送禮物，之前受訪都講過，假設我有伴侶，也不會在情人節互送禮物，免得大家有壓力，情願平時送驚喜」。李芷晴與黃婧靈劇中演韋家雄老婆，劇情講她們被朱敏瀚迷倒。李芷晴稱飾演的角色跛腳，現實中因扭傷腳，情人節也要約跌打師傅。

記者：林祖傑