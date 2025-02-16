阮兆祥客串廣播劇贏掌聲 陳健安迷上夾公仔 黃妍否認恨拍拖

【明報專訊】阮兆祥、陳健安及黃妍昨日出席「齊撐照顧者 一齊鬆一鬆」啟動禮。活動上，阮兆祥客串廣播劇《十八樓C座》迷你版，與周老闆（金剛）、無牙三姑（陳慕賢）及精甩美（伍甄琪）合作聲演，贏得台下掌聲。

陳：要做歌迷樹窿

陳健安稱大學修讀護理，有實習照顧病人經驗，憶兩年前媽媽意外跌倒導致骨折，他要照顧媽媽，覺得最尷尬是幫媽媽洗澡，很明白照顧者的難處。他稱如遇上自身情緒困擾，會獨自去旅行散心，或主動找朋友傾訴，呼籲歌迷可當陳健安是樹窿，有問題可DM他。黃妍透露開騷前媽媽病倒，自己忙籌備開騷，又分心帶媽媽四出檢查身體，令她很難忘。

活動結束後，陳健安稱與梁釗峰、Nowhere Boys一齊搞燒烤聚會，招待150名粉絲，玩遊戲抽獎兼送禮。近年迷上夾公仔的他說：「自去年7月開始至今，大約夾到600個公仔。去年底為宣傳專輯，將300個公仔慈善義賣。可能已當成嗜好，每次努力作完歌和健身後，就去夾公仔當放鬆自己，自問對這門玩意略有心得，都好易夾中。」

黃妍羨慕陳健安懂夾公仔技巧。情人節期間，她拍短片上載到社交平台，疑似單身6年，想表達找男友的心聲。黃妍否認心急拍拖，「拍片純粹為宣傳新歌《悲劇女主》，我比較遲鈍，公司同事叫我多些出去識男仔。不過緣分有就有，無也沒所謂」。

記者：林蘊兒