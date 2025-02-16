張繼聰向謝安琪示愛 期待做老夫少妻

【明報專訊】張繼聰前日情人節到尖沙嘴出席活動，讚太太謝安琪保養得宜像少女，更公開示愛講「I love you」，期待變成「老夫少妻」。他在今屆金像獎未獲任何提名，稱未有失望，年年都會加把勁，有否提名隨緣。早前他跟網上影評人掀罵戰，他稱原意不是想引起任何負面情緒，今次上了一課，大家也愛電影，希望告一段落。對於好友方力申結婚，張繼聰希望對方盡快加入「爸爸會」。

記者：林祖傑

張繼聰（阿聰）前晚為無人機表演擔任聲音導航，活動上除了大讚太太謝安琪保養得宜像少女，更公開向太太講「I love you」，連媽媽及外母都有份。他稱很少向太太示愛，對上一次差不多是10年前，他在海旁彈結他唱歌示愛，他說：「硬着頭皮做一次，成世受惠，如有什麼事發生可當作求情信，太太、外母及母親是神聖三角，所有男士都要平衡得好好。至於送什麼禮物給外母及母親，就要由太太這個外交官處理這個外交關係。」

年紀再大變Sugar Daddy

阿聰讚太太十分完美，加上保養得好，絕對期待跟太太變成「老夫少妻」，他笑說：「年紀再大一點，我直頭變成Sugar Daddy般行出來，絕不介意兼心甘命抵，希望朝着這一步進發，亦都很大機會做到。」謝安琪前日情人節在社交平台上載與張繼聰合照，跟老公說：「Hello我嘅大bibi，情人節快樂！我係靚bubu啊！」她送Labubu公仔給張繼聰做情人節禮物。

向影評人講聲唔好意思

阿聰雖然在第43屆香港電影金像獎未獲任何提名，但他認為提名是隨緣，並沒有感到失望，自己年年都有加把勁。他參演賀歲片《祥賭必贏》，早前有網上影評人稱只看了0.7套賀歲片，認為今年賀歲檔電影票房差是合理，阿聰質疑對方未看完便評論，稱自己用生命演戲。事後該影評人致歉，並購票入場看《祥賭必贏》，之後寫3600字影評，直指是不及格電影。阿聰稱原意不是想引起任何負面情緒，他亦上了一課，「都要講聲唔好意思，其實大家也是愛電影，對方亦好大方回應件事，希望告一段落」。他表示對方看完《祥賭必贏》仍給予負評，沒有所謂，想澄清自己並非不接受批評，「絕對歡迎發表自己意見，不是不可以批評港產片，當初我都是講，看完先講是否會好一點？鍾意或不鍾意其實有幾咁閒，只要入場支持，我都會真心多謝。（是否不再看對方的網頁？）現在只看劇本」。

盼方力申盡快加入爸爸會

談到好友方力申宣布已婚，阿聰表示看到報道立即在群組留言，指對方玩到咁大，他說：「好戥他開心，他一直是超級筍盤，亦是超現實的乖仔，孝順父母，人又正直，真心祝福他們，這段婚姻很有價值。」他指小方還十分搞笑，在群組詳細交代求婚、結婚的安排過程，好似想向群組的人推介，但群組成員都結晒婚，他說：「一向都知道他會是個好老公，亦知道他很鍾意小朋友，希望他快點加入我們的『爸爸會』啦！」