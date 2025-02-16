【娛樂場】紀錄片《毛家》 揭流浪動物殘酷現况

【明報專訊】紀錄片《毛家》去年入選香港亞洲電影節「香港製造單元」，先後以包場和優先場在大銀幕跟觀眾見面。《毛家》導演區焯文曾執導《鴨王》，2023年上映有不俗口碑的《說笑之人》也是他編劇兼導演，今屆香港電影金像獎，他跟翁子光聯合執導的《爸爸》入圍「最佳導演」。區焯文拍攝有關動物的電影始於2018年的《毛俠》，由劉以達、林盛斌、陳逸寧等主演，以本地動物保護組織的真實個案改編，透過不同故事帶出愛護動物、尊重生命的信息。繼《毛俠》後，他再拍動物保護題材的電影，《毛家》以紀錄片形式，拍攝時間由2019年至2023年間。

救一隻 活一隻

《毛家》追蹤香港民間團體「毛守救援」的動物拯救過程，包括醫治、暫託到領養，以「救一隻、活一隻」的精神將生命救過來。《毛家》記錄流浪動物由無家到「毛家」（毛孩的家），牠們被棄養、被虐待，有被砍掉半邊頭顱、有傷口潰爛、有被蛆蟲侵蝕，有些花盡醫療費也救不到，有些因樣貌外形不討好而留在狗舍終老。4年時間追蹤拍攝超過40隻流浪狗，結果成功入屋只得4隻，可見當中的得來不易，這就是現今流浪動物的殘酷現况。

陪毛孩踏尋家之旅

「毛守」是毛孩守護者之意，陸家捷（Kent）為「毛守」創辦人；《毛家》記錄Kent與義工出動救援過程，其中主要記錄4個個案，收到求助人電話便出動，所到之處是車場、墳地、荒山野嶺，片中出現的貓狗大部分對人有戒心，雖然身患嚴重傷患，但仍懂得閃避義工的追捕，義工佈下「天羅地網」鬥智鬥力，有花上數日時間才能捕獲「爛臉狗」，要是未能及時捉牠往醫治，只怕下次是收屍。義工帶受傷毛孩往接受醫治，負上沉重的醫療費用，到陪伴牠們踏上尋家之旅，為牠找到真正的家。

《毛家》有令人傷感的真實故事，陪伴主人多年的老狗，因主人「上樓」遭遺棄，老狗身體虛弱得不能站起來，只有靠義工貼身照顧，最後不忍牠繼續受苦，要忍痛讓牠「離開」。片中Kent對救援的無奈，形容似爆屎渠，義工只有忙執屎，「修渠」的工作並非民間組織可以處理，他說動物保護要由政府做，靠一些義工只能執幾隻受傷的貓狗醫治。《毛家》也有輕鬆畫面，義工為狗隻改名要跟「族譜」，「毛守」Kent被稱呼為「毛生」時傳出爆笑聲，還有在志記鎅木廠的「大圍捕」，觀眾看得屏息以待。

導演出席映後分享會

最近《毛家》放映優先場，導演區焯文出席每場映後分享會，跟觀眾交流，亦希望口碑傳開去，讓更多人知道這部紀錄片。他提到拍攝4年的感受，說流浪狗問題從來不是狗引發的問題，而是由人造成的問題。由於多場優先場爆滿，故陸續加場，還有「人寵共賞特別場」，可以帶愛犬入戲院，但要留意「活動需知」，包括場地的規則，好讓在場的狗主與寶貝狗在安全與舒適環境一齊睇戲。電影將於暑期正式上映。

《毛家》優先場

日期：2月22日英皇戲院Plus+

2月24日高先電影院