【開箱】《BJ單身日記：我為仔狂》 寡婦桃花旺 滿足熟女幻想

導演稱李奧胡杜（右）主演的《情約一天》在Netflix上架前，已邀請他在《BJ單身日記：我為仔狂》扮演雲妮絲維嘉（左）的小鮮肉男友。

【明報專訊】改編英國女作家菲爾丁（Helen Fielding）同名小說的《BJ單身日記》，由《星夢女神：茱地嘉蘭》奧斯卡影后雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）、《皇上無話兒》金像影帝哥連費夫（Colin Firth）及《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）主演，2001年上映，成本2500萬美元，結果全球大收3.34億美元；第二三集《BJ單身日記：愛你不愛你》及《BJ單身日記：生得啦Baby》分別於2004及2016年上映，同樣各收超過兩億美元。第3集結局講到雲妮與哥連飾演的BJ和Mark Darcy有情人終成眷屬，還榮升父母，迎來兒子Billy；相隔9年，第4集可能是最終章的《BJ單身日記：我為仔狂》（Bridget Jones: Mad About the Boy）在情人節檔期上映，BJ變了寡婦，但依然受男士歡迎，還獲得小鮮肉垂青，完全滿足熟女觀眾的幻想。

丈夫猝逝 獨力照顧子女

《BJ單身日記：我為仔狂》講述BJ的丈夫Mark意外身亡後，她獨力照顧仍念小學的兒子Billy和女兒Mabel，無論舊同事、婦科醫生及父母都勸她要振作，或重投職場有個寄託，於是BJ聘請了保母Chloe照顧子女，然後重返電視台當監製。偶然邂逅年輕俊男Roxster的BJ，經過一輪網上交流後，終於正式約會，迅即打得火熱，但最後還是敵不過年齡差距。兒子Billy的老師Wallaker，看似嚴厲又古板，BJ由最初看不順眼，到後來一起帶學生遠足郊遊後開始改觀。

今集歐亞等地安排在戲院上映，美國則選擇情人節當天在串流平台Peacock上架。《BJ單身日記：我為仔狂》依然改編自菲爾丁的小說，安排Mark逝世，令不少粉絲驚訝不已；舊作中扮演婦科醫生的《黑白魔后》愛瑪湯遜（Emma Thompson）、飾演BJ舊愛Daniel的曉格蘭特等，繼續有份客串第4集。

順應母子戀潮流

今集由拍過《絕命律師》的米高莫里斯（Michael Morris）執導，後者首部劇情長片《To Leslie》講述酗酒單親母親重新振作的過程，為安哲雅麗絲布洛（Andrea Riseborough）贏得奧斯卡最佳女主角提名。《BJ4》則笑中有淚，譬如愛瑪湯遜每次出場都帶來笑料，包括BJ接受豐唇美容，結果過敏於是問診，愛瑪笑言她如中風病人，嘴歪了還流口水；BJ蓬頭垢面帶女兒上學，被取笑是祖母；至於她重看亡夫死訊的報道，以及獲悉兒子自我封閉，則滿是「洋葱」。

《情約一天》李奧胡杜（Leo Woodall）與《被奪走的12年》男星哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）新加盟，分別飾演Roxster和Wallaker，不同年齡層但均有騷肌場面，看得BJ目瞪口呆，同樣帶來爆笑效果。玩交友軟件，跟Roxster在網上打情駡俏，發展出母子戀（片中講述後者29歲，BJ上集已慶祝43歲生日，換句話說今集應年過半百），也切合潮流熱話，像妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《Babygirl》及安妮夏菲維（Anne Hathaway）擔正《關於你的想法》便是同類題材。有一幕講述BJ的同事舉行生日派對，Roxster遲到，不少人質疑BJ的男友是否只是虛構，結果Roxster一出場便跳落泳池拯救派對主人的小狗，上水後立即與BJ擁吻，慢鏡特寫現場各人的詫異反應，也是全片一大笑點之一。不過也可說笑料沒甚新意，《BJ》系列其實信奉傳統家庭價值，Roxster一句「希望有時光機」及突然失蹤，讓BJ的愛情美夢粉碎。舊愛Daniel在病榻會想起她，兩人還真情對話，一直是浪子的Daniel最終羨慕BJ的親子關係，並開啓了與兒子重新聯絡之路。Wallaker被傻呼呼的BJ所吸引，他兩三句即為Billy解開心結。BJ不修邊幅，卻艷遇不絕，子女亦乖巧，跟Wallaker最後成為一對，兩小時的電影不是滿足了很多熟女觀眾的幻想？

上映日期：2月13日