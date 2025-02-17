朱敏瀚又做張振朗「電燈膽」 周嘉洛樂得逍遙無意拍拖

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）、何泳芍與李君妍等《痞子無間道》演員前晚錄影無綫節目《大師兄新春感謝祭》，對戰「東張西望隊」的林溥來、區永權、李旻芳與吳幸美。第4次上節目的周嘉洛表示很喜歡玩遊戲，每次都玩得很開心。朱仔稱《獎門人》回歸，首集《痞子殿下》演員亦有上節目，所以對玩遊戲有信心，不過失望今次沒有「啜乒乓波」環節，因未玩過，笑言想和「東張女神」玩。玩過「啜乒乓波」的周嘉洛說：「無得揀，我上次好彩和林秀怡啜，怕玩這個遊戲，驚過火。」

問朱仔情人節如何度過？他表示與母親吃完飯，去張振朗家中一齊看深夜重播的《反黑路人甲》，「此劇雖然在深夜重播，但點擊不錯，所以我們影了張相放上社交平台 」。張振朗早前與女友楊偲泳行花市，他已做「電燈膽」，情人節又做「第三者」，不怕阻住人？朱仔說：「不會，振朗很歡迎，是他主動找我。」為何不與緋聞女友陳曉華慶祝情人節？他稱媽媽是其最愛的女朋友並笑言：「情人節是商家想出來，我不會中計。」周嘉洛自言是精明消費者，不會在情人節消費，為「斬腳趾避沙蟲」保持單身。不羨慕別人有女朋友？他笑說：「不羨慕，他們都羨慕我，逍遙自在多開心，暫時無意拍拖，維持這狀態，無拘無束、無牽無掛。」問朱仔是否認同？他自稱現在也無牽無掛。

陳瀅情人節抱3狗食外賣

陳瀅稱王灝兒（JW）缺席未能一起玩遊戲感可惜，表示上得節目便預了濕身和被掟到滿臉奶油，不過錄影前才記起沒帶內衣。她透露情人節在工作中度過，當日為新劇拍了多條宣傳片，「工作到好夜，助手幫我買外賣，心想情人節才不要吃外賣，但太累沒辦法，抱住3隻狗食包，好慘，之後仍覺肚餓，最後上網叫外賣，一個人食二人餐。（沒人約？）沒有，好彩宣傳時，有粉絲送花給我」。

記者：柯美