【開箱】《聽見兩個世界》 聽障父母的子女心聲

【明報專訊】《聽見兩個世界》改編自日本作家五十嵐大的自傳，由《東京復仇者》31歲男星吉澤亮主演，描述身為CODA（聾人子女）的成長經過及母子關係，故事橫跨28年，沒有刻意催淚，也沒有戲劇化情節，如實反映聽障者子女的心聲。

父母對外的溝通橋樑

《聽見兩個世界》講述五十嵐大（吉澤亮飾）聽覺健全，父親（今井彰人飾）與母親（忍足亞希子飾）均是聾人，所以從小成為父母與外界溝通的橋樑，同時也令他在成長中經歷無數掙扎與困惑。五十嵐大恍如置身兩個世界，一邊是努力善良的父母，一邊是外界歧視家人的目光，兩個世界均使他感到孤獨及不忿。五十嵐大成年後決定離鄉外闖，在東京打拼8年，以為可以不用背着CODA身分生活，其實他根本離不開父母的世界。

此片不僅有關CODA，也關於家庭矛盾、身分認同。這故事描寫聾人在日常生活中感受到的壓力，以及身為聾人家庭成員的自卑感。電影從年幼的五十嵐大說起，他跟媽媽學習手語，反問外婆為何不懂，外婆只說：「很難學，學不會。」五十嵐大跟媽媽到街巿，幫她翻譯，獲魚販稱讚。直到升讀小學，同學到訪其家，無意說「你媽媽的聲音很奇怪」，五十嵐大才首次發現母親是「異類」。青春期的五十嵐大個性反叛，說出不少傷害媽媽的話，如不讓媽媽到學校「見家長」，怪責她不像別人的母親般協助子女升學，指摘她「無用」。

吉澤亮片中獨挑大樑，大曬演技，扮演CODA，角色橫跨多年，由叛逆高中生演到社會新鮮人，幾經波折才成熟。吉澤亮演技自然流暢，即使扮演叛逆高中生，也不讓人討厭，反而覺得角色很「貼地」，理解生於聽障家庭年輕人所受的壓力與痛苦，好像甫出世已注定被歧視，無法擺脫命運。電影尾聲五十嵐大回鄉探望家人，與母親外出逛街、用膳，全程用手語聊天，母親最後一句「多謝兒子在公眾場合跟我用手語聊天」，帶出他終於衝破心理障礙，既感人也讓觀眾反思。

日籍韓裔女導演認同主角處境

《聽見兩個世界》由《陽光在那邊燦爛》吳美保執導，也是她繼《乖乖》後相隔10年的新作。她被聾人文化和生活深深吸引，身為日籍韓裔的她，對身分認同的主題深感興趣，她跟主角一樣，成長期間意識到自己的不同，甚至對自己的身分和韓國名字感到尷尬。她對這種微妙的自卑感甚有共鳴，因此答應執導。

據悉吉澤亮為了《聽見兩個世界》苦練手語兩個月，其角色經歷不同心理變化和環境轉變，所用手語亦隨角色步入不同階段而有所不同。片中五十嵐大在宮城縣長大，手語有當地特色；中學時期反抗父母，手語變得生疏；成年後去東京工作，又轉換成東京的手語。吉澤亮致力表現各種手語之間的細微差異，相當自然。戲中所有聾人角色均是由真聾人演出。扮演母親的忍足亞希子，是日本首名聾人演員，慈母角色討好，她的演技亦內斂細緻，十分出色，早前已憑獲頒電影旬報最佳女配角獎。

上映日期：2月13日