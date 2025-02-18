《美國隊長4：勇敢新世界》賀歲檔跑出 《哪吒2》破129億票房今香港首映

【明報專訊】今年港產賀歲片成績強差人意，截至前日（16日），上映20日的《臨時決鬥》與《祥賭必贏》分別收1200萬及1100萬元，《麻雀女王追男仔》收約380萬元。姜皓文（黑仔）與太太殷寧夫妻檔合作《哈哈哈新年喜戲》，在賀歲第二檔期開畫，上映11日收30萬元！不過Marvel超級英雄片《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）卻跑贏大市，上映5天收逾1000萬元。在內地氣勢如虹的內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱：《哪吒2》），截到昨天票房已衝破120億人民幣（約129億港元），今天強勢在港舉行首映禮。

娛樂組

《哪吒2》內地春節檔上畫，票房勢如破竹，截至昨日已衝破120億人民幣，超越《獅子王》，成為全球影史票房榜第10位，並有望登上全球動畫電影票房榜首，目前冠軍《玩轉腦朋友2》收123.19億人民幣。《哪吒2》在北美上映亦大受歡迎，目前累計收820萬美元（約6400萬港元），成北美票房第4名，亦超過當年《哪吒1》海外總票房。至於同是春節檔上畫，由周潤發（發哥）、王寶強及劉昊然主演的《唐探1900》則收31億人民幣，上周四在港上映，截至前日收250萬港元。

《哪吒2》全球影史票房榜第10位

另外，《哪吒2》總共做了1900多個特效鏡頭，逾萬個特效元素，因片長及部分打鬥畫面太過暴力，被刪減了約半小時的鏡頭設計，網上近日流出大量《哪吒2》被刪減鏡頭。導演餃子表示，考慮劇情和節奏，只能保留最需要的，唯有忍痛割愛，留下都是最精華的部分。被刪剪包括電影一開始，哪吒來到東海和龍王的打鬥，以及敖丙、哪吒及另外三大龍王的打鬥鏡頭。

黃百鳴楊受成羅淑佩任首映主禮嘉賓

《哪吒2》旋風吹到香港，今晚在銅鑼灣翡翠明珠廣場一樓舉行首映禮，聯合發行的東方影業及英皇電影負責人黃百鳴與楊受成、國家電影局常務副局長毛羽、紫荊文化集團董事長許正中、中聯辦秘書長王松苗及文化體育及旅遊局局長羅淑佩等擔任主禮嘉賓，出席嘉賓還有國家電影局辦公室主任陸麗賢、國家電影局藝術處處長鍾明嵐、國家電影局進口處處長蔣曉玲、紫荊文化集團影視總監鄧務貴及中聯辦宣傳文體部副部長李曙光等。

今年賀歲港產片雖然失利，但由朱利斯奧納執導、安東尼麥奇和夏里遜福主演的《美國隊長4：勇敢新世界》票房大賣，上映5天收1056萬元，令一片沉靜的電影市道帶來衝擊。該片也是上周三（12日）在台灣上映，5天累計票房突破台幣4807萬，成為全台票房冠軍。至於美國上周五開畫，正值「總統日」長假期，4日票房收1億美元（約7.8億港元）登開畫冠軍，更大幅拋離排第2及3位的《柏靈頓：秘魯大冒險》及動畫《超狗神探》（Dog Man，暫譯），兩片分別收1600萬及1250萬美元（約1.24億及9750萬港元）。

《美國隊長4》美票房大幅拋離對手

美國爛番茄影評網站給予《美國隊長4》只有51%勉強及格分數，然而觀眾好感度卻達80%高分，反映入場觀眾以真金白銀投下支持一票。此片在美國及內地同日上映，昨日截稿前內地收7858萬人民幣，至於全球票房則有1.92億美元（約15億港元），若以製作費1.8億美元（約14億港元）計算，應該可為電影公司帶來不少進帳。