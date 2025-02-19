《哪吒2》登全球動畫電影票房冠軍 黃百鳴首映致辭：感受高光時刻 蔡思貝周星馳扮哪吒造勢

【明報專訊】中國影史首部破百億票房電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱：《哪吒2》），截至昨日總票房已達123.20億人民幣（接近132億港元），超越《玩轉腦朋友2》（123.19億人民幣），登上全球動畫電影票房冠軍。《哪吒2》昨晚在銅鑼灣翡翠明珠廣場一樓舉行首映禮，吸引半百傳媒採訪迫爆商場，場面熱鬧，4間香港及澳門電影發行公司老闆，包括東方影業主席黃百鳴、寰亞集團主席林建岳、銀都機構有限公司總經理丁凱及英皇集團主席楊受成，聯同國家電影局常務副局長毛羽、紫荊文化集團董事長許正中、中聯辦秘書長王松苗及文化體育及旅遊局長羅淑佩擔任主禮嘉賓。《哪吒2》定檔本周六（22日）起，在港澳地區全面上映。

記者：柯美

攝影：劉永銳

黃百鳴致辭時表示：「非常榮幸能代表東方影業、洲立影片（寰亞）、銀都機構及英皇娛樂致辭。2019年《哪吒》第一集，好似一顆璀璨的流星劃破影壇長空，影片在內地票房達50億人民幣；今年春節檔，《哪吒2》上映20日已衝破120億人民幣的票房奇蹟，在全球票房亦有可喜的成績。《哪吒》系列成功將中國傳統文化走向國際，畀全世界睇到能夠取得如此驕人成績，我們深感與有榮焉。今天為大家帶來一場無與倫比的動畫視覺盛宴，共同感受中國動畫電影的高光時刻。電影入面哪吒有句說話『我命由我不由天』，這是聽天由命的相反，後者是被動和消極，前者是主動和積極，爭取成功，創造命運，扭轉乾坤，這種自信和氣魄，正正是年輕一代的心態，所以電影那麼受年輕人歡迎。」

黃：《哪吒》系列成功與有榮焉

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭表示：「《哪吒2》在內地春節檔的成績非常彪炳，勢如破竹，轉眼間累積票房已衝破120億人民幣，同時創造多項紀錄，並已打進全球影史票房榜第8位，更好的是它成為全球動畫電影票房榜第一名！為國家電影發展寫下輝煌新一頁！」她又指數年前《哪吒1》上畫已展現中國動畫電影的高水平，既具備豐富的娛樂性，又能通過巧奪天工的動畫技巧，把一個家傳戶曉的中國民間神話拍得精彩絕倫，將中華文化的優良傳統弘揚開去。現在《哪吒2》更進一步展示了中國動畫電影愈來愈成熟的製作能力，能在內地以至全世界達至前所未有的成功。

羅淑佩盼助香港影業重振雄風

羅淑佩又說：「這正好給我們香港一個很好的學習榜樣。行政長官2024年施政報告，提出通過『電影發展基金』資助電影業界製作弘揚中華傳統文化的電影，向觀眾展示中華文化的優秀傳統。我們期待新計劃能鼓勵更多香港導演發揮創意，以中華文化為題材製作電影，推出優秀作品，讓本地甚至海外觀眾多認識中國傳統文化與哲學的博大精深。我也會認真思考，如何對香港電影業提供更到位的協助，讓香港電影業重振雄風。」

蔡思貝紮「哪吒頭」現身

出席首映的朱芸編分享為《哪吒2》創作音樂的感受，表示動畫配樂較真人難，因為動畫的表情和情緒變化較大，「導演表示《哪吒2》配樂一定要重新包裝，所以今次配樂動用了多種不同的中國樂器融入其中，包括嗩吶及蒙古樂器」。

蔡思貝、任達華、陳庭欣及七仙羽等現身首映。蔡思貝紮了個「哪吒頭」到場，十分搶眼，她說：「這個哪吒頭我自己動手紮，因讀小學時已紮過，今日睇《哪吒2》又可以回味兒時的自己，我還特登戴埋金鈪和絲帶，打扮到好似哪吒一樣。」

蔡思貝表示之前已喜歡《哪吒1》，所以很期待看《哪吒2》，早前已在內地先睹為快，「電影中的大道理，由3歲到任何年紀都適合睇，有感動位、親情位、搞笑位及打鬥場面，集合所有元素，好犀利」。她表示《哪吒2》在港上映後，會帶契仔、契女入場觀看。

任達華表示「哪吒」是他的兒時回憶，開心電影能衝出世界，「因有工作在身，仍未看《哪吒2》，電影在港上映時一定與家人去欣賞」。

星爺：我要睇《哪吒2》

周星馳（星爺）配合《哪吒2》香港上映應援，昨晚在社交平台分享化身哪吒造型的背影照片，寫道：「《哪吒2》這周六（22號）在香港公映，入場嘅基本配置我都已經準備好。我要睇哪吒2……」星爺連續寫了6次「我要睇哪吒2」，可見他真係好想睇《哪吒2》。

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