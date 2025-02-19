結束8年夫妻關係 陳妍希陳曉宣布離婚 同撫養兒子

【明報專訊】41歲台灣女星陳妍希昨日跟年紀比她細4歲的丈夫陳曉同時在社交平台宣布離婚，結束8年夫妻關係，兩人承諾共同撫養兒子。陳曉與陳妍希2013年拍內地劇《神鵰俠侶》演楊過與小龍女譜姊弟戀，2016年7月拉埋天窗，婚後育有一子「小星星」。近年夫妻屢傳婚姻亮紅燈，二人由否認到後期不回應，昨日共同發文以「感恩遇見，今後各自安好……」為這段婚姻畫上句號。

娛樂組

陳妍希和陳曉昨午在社交平台宣布「分」訊，寫道：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」帖文標註對方名字。網民對兩人宣布離婚消息不感震驚，有人留言：「公開了一個全都知道的秘密」、「結婚的時候我祝福你們，離婚的時候我也祝福你們，都要愈來愈好」。有為陳妍希打氣：「沈佳宜，你一定會很幸福。」亦有留言斥陳曉不負責任、渣男等。陳曉粉絲留言撐偶像，恭喜他脫離苦海，「重獲新生，恭喜曉哥」「終於！一切都是新的開始！」

陳妍希內地工作室發聲明反擊揣測

去年中內地傳媒爆出陳妍希和陳曉已分居一年，稱陳曉除封鎖了陳妍希電話，還「拉黑」對方的微信，斷絕聯絡，傳陳妍希到橫店找陳曉，男方避而不見，靠兩人的共同朋友溝通，更指陳曉連兒子也不見。昨日陳妍希經理人被問到陳妍希跟陳曉的離婚時間，回覆台灣傳媒：「謝謝大家對妍希的關心，終歸是家務事，不希望佔用社會資源，希望媒體朋友也多給一些空間，對於此事我們也不會再多回應。」

陳妍希的內地工作室隨即發表3點聲明，反擊外界揣測，強調大量不實報道與謠言，已對當事人造成惡意影響，嚴重損害陳妍希聲譽，希望外界理性看待此事，停止過度揣測與惡意解讀。聲明中提到家人是陳妍希最重要的牽掛，針對部分網友對其家人的不實揣測與傷害言論，工作室強調此類行為不可取，請外界停止一切未經證實的揣測與攻擊。

前年5月最後一次結伴公開露面

前年5月陳妍希生日，是她與老公陳曉最後一次結伴公開露面，之後二人再沒有同框。去年12月初，陳妍希父親離世，貼出多張跟爸爸的家庭照，她當時趕回台灣奔喪，陳曉未有同行。過往陳曉和陳妍希多次以夫妻名義捐款，早前陳曉被發現以個人名義捐款給西藏地震災區，其中「韓紅愛心慈善基金會」捐款名單就只有他的名字，當時網民已懷疑兩人的婚姻狀况，引起諸多揣測。

好姊妹離婚 楊丞琳貼相賀婚禮一周年

楊丞琳和陳妍希因合演台劇《不良笑花》成好友，巧合二人都嫁給內地男藝人，昨日陳妍希在社交網發文宣布離婚，楊丞琳則貼出背影婚紗照，紀念與李榮浩舉辦婚禮一周年。網民大感驚訝，稱楊丞琳相當低調，她和李榮浩2019年結婚，之後沒聽說他們辦婚禮，沒想到今（昨）天宣布二人去年2月18日補辦婚禮。

楊丞琳昨日被問及好友陳妍希離婚，她說：「身為妍希的好友，無論發生什麼事，我始終尊重她處理個人事務的節奏。今（昨）天和大家同步得知她的決定，身為姊妹，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴着彼此。」