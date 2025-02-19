嬲爆暗示跟阿Mo意外有關 蘇芷晴：唔想迫住聽呢個名

【明報專訊】MIRROR演唱會墜屏事故發生至今逾兩年半，受傷舞者李啟言（阿Mo）仍接受治療，他的女友蘇芷晴（So Ching）前年退出女團COLLAR，重操故業教跳舞，不時在社交平台分享跳舞短片，並如常照顧男友阿Mo。

So Ching昨日凌晨在社交網限時動態罕有發火，寫道：「真係嬲嬲哋，我唔想我人生中成日要迫住聽到呢個名，點解身邊咁多人要同我講呢個名？有無諗過聽嗰個係咩感受？喂？係咪唔記得2022年7月發生咩事？FYI到𠵱家件事仲未完。」她沒有說明「呢個名」是指個人或某單位，網民就此議論紛紛，至於「2022年7月」相信是指阿Mo在2022年7月28日於MIRROR紅館演唱會遇到的墜屏意外。阿Mo早前向僱主申請僱員補償，有關訴訟仍在進行。Mo父李盛林繼續每周六寫代禱信，講述兒子康復情况，上周提到：「經過31個月的治療帶來生命奇蹟的發生，再一次感謝有關公司的負責人在出事的時候公開承諾，並一直支持鼓勵阿Mo的治療。」

想同Do姐合作

此外，So Ching除教跳舞，還有新嘗試，早前接受YouTube頻道「膠保廢」邀請跟兩主持到印尼拍飲食節目。她表現輕鬆，被問到想跟誰合作？So Ching稱對她來說是很大挑戰，因為轉數不夠快，「我係完全唔敢，就係Do姐（鄭裕玲），很喜歡看她跟別人互動」。談到未來發展，29歲的So Ching稱想跳得更遠，到其他地方教跳舞，跟不同人交流，盼未來幾年拓展跳舞以外的其他可能，曾唱歌又上過演戲班，或朝這個方向看看有沒有發展機會。

娛樂組