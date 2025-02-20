《愛．回家》8周年 劉丹拒退休 姚焯菲超快融入獲讚醒目

【明報專訊】劉丹、姚焯菲（Chantel）、邵初、葉蒨文、呂慧儀、周嘉洛和吳偉豪等昨日宣傳無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》，今日是該劇播映8周年，劉丹表示每次講起都很激動，參演處境劇逾30年，沒有統計拍了多少套和多少集，笑言記憶力還好，希望公司讓他繼續演下去。在旁的Chantel讚大前輩劉丹記性非常好，劉丹開心說：「她這樣說，我就繼續做。（有想過不做？）子女都叫我退休，我不想，退休後百無聊賴，戇居居呆坐家中更加慘，現在工作很輕鬆，又可見到一班靚女。」他讚Chantel不止聰明、醒目，首日開工已令他大跌眼鏡，懂得待人接物，與大家相處融洽。

Chantel加入劇組一個月，之前參演劇集《青春本我》獲經驗，現在能應付每日跳拍不同集數場口，未來有機會想拍長劇，想演討人厭角色。她之前亮相《聲生不息．大灣區季》，與樂壇前輩容祖兒、薛凱琪和衛蘭合唱《女神》，表現獲好評，令內地觀眾眼前一亮，Chantel說：「在舞台上好感動，走時不捨得，這個機會不是人人都有。」對於內地觀眾希望她多上內地節目，她自言都想，經歷好新鮮，又見到不同地方粉絲，讚內地粉絲好熱情。

葉蒨文否認跟前度假分手

葉蒨文拍攝真人騷《女神配對計劃》，有網民質疑她為拍節目與男友扮分手，她強調回復單身8個月，只是沒刻意公布。邵初力撐拍檔：「我可以證明她已單身了好一段時間。」葉蒨文未因受質疑不開心，稱網絡世界什麼事都會有人講，大讚網民很有心，打大篇文章教她如何揀男仔，「我擇偶條件對外形沒有特別要求，不用高大靚仔，由細到大偏向喜歡細眼男仔，性格很重要，要勇敢、有擔當和有點幽默感，一齊生活最重要有安全感和開心，細眼的男仔加油呀！」她不擔心在鏡頭前有親嘴和攬攬鏡頭，認為不能強迫，亦不擔心男生對她情不自禁，相信工作人員會保護她們，女生亦要學會保護自己。

邵初不羨慕葉蒨文拍戀愛真人騷，自爆已有意中人，對方是圈外人，正了解中，不過目前想專注工作。她談起上月離世的父親眼紅紅，表示爸爸離開後翌日開工，拍至後期忍不住流淚，NG多一兩次，感謝大家照顧與體諒，「需要一段時間適應，最初有點愧疚與遺憾，覺得自己可以做得更加好，現在已學懂放下」。

記者：柯美