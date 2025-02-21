【娛樂場】內地劇《掌心》 劉詩詩竇驍惡鬥變歡喜冤家

【明報專訊】吳奇隆太太、《步步驚心》女主角劉詩詩與賭王千金何超蓮丈夫竇驍和徐嬌主演古裝劇《掌心》近日在內地首播，並已在黃Viu上架。劇情講述醫學世家出身的顧清（劉詩詩飾）自小擅長催眠之術，能入夢窺探人心，年少時被人利用，催眠多名女性落入奸人之手，使她一直背負罪責而活。後來顧家慘遭滅門，顧清為活下來改名葉平安，隱姓埋名成江湖遊醫，到京城建立心病醫館，以救急扶危為名，暗中追查真相，展開長達18年的復仇大計。

劉竇被封「狗咬狗CP」

大理寺丞元少城（竇驍飾）因出身賤民區，縱有一身才能卻無法得到尊重，跟葉平安因一樁命案結緣。一朝廷命官慘死家中，由於葉平安曾為其治療失眠，曾出現在兇案現場被視為殺人兇手；一心向上爬的元少城看出蹺蹊，但仍將葉平安置於死地，殊不知葉平安早下出復仇路上的第一顆棋。隨着劇情發展，葉平安和元少城從針鋒相對發展成惺惺相惜，當中葉平安為消氣怒咬元少城手臂，關係漸趨緩和，感情升溫，二人被網民封為「狗咬狗CP」。

至於助葉平安籌謀復仇大計的「婦仇者聯盟」，成員包括武藝超群的陸丹心（宣璐飾）、傾城歌姬霓裳（張予曦飾）、閨密采蓮（丁潔飾）和姑母葉二娘（斕曦飾）等，眾人各有專長。其他女性角色的人設亦相當鮮明，如聖人女帝（陳瑾飾）氣場十足，女官伍顯兒（徐嬌飾）不俗套，拒陷入女生之間的競爭，認可與欣賞葉平安，展現女性的智慧、勇敢和獨立一面。

角色亦正亦邪 爾虞我詐

不少觀眾認為《掌心》以女性獨立為題材，節奏很快，沒有廢話，劇本打破固有的創作思維，沒有單純的正義與邪惡，「全員心機」的設定，每個角色都有自己的計算和目標，不沉溺情愛之中。劉詩詩飾演的葉平安有別於一般內地劇女主角設定，不是單純的受害者，行為有善有惡。演元少城的竇驍亦與傳統內地劇的男主角截然不同，角色不但心狠手辣，更是徹頭徹尾的機會主義者。劉詩詩與竇驍的關係是一場高智商博弈，時而合作，時而背叛，在互相試探與較量中推進劇情發展。