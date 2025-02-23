TVB離巢潮持續 江嘉敏宣布結束9年賓主關係

【明報專訊】TVB離巢潮持續，今年繼李佳芯、何遠東、吳嘉儀、游莨維及郭子豪等相繼宣布約滿離開後，效力TVB 9年的江嘉敏前日亦宣布離巢，稱日前已返公司派散水餅，並在公司內外拍照留念。

30歲江嘉敏在社交平台撰長文分享感受，先寫上「多謝關照、走啦喂頂住呀、江湖再見、得閒飲茶」。然後寫道：「今天我要給大家一個意料之外的大驚喜，我要離開TVB這個美好的大家庭啦！9年，說長不長，說短不短，但對我來說，這是一段充滿感恩、成長及回憶的旅程。當我坐下來寫這篇文時，心中充滿了感慨與不捨。9年前，我懷着對演藝事業的憧憬來到了TVB。這裏不僅是我的工作場所，更是我成長與學習的搖籃。在這裏，我遇見了許多優秀的同事和朋友，他們的支持與鼓勵讓我在每一個挑戰中都能勇敢前行。」

江嘉敏感激多名無綫高層、監製及幕後工作人員一直給予機會，她說：「感謝珍姐（曾勵珍）每次都讓我衝進你的房間哭光所有紙巾。感謝關永忠監製給我一個機會，讓大家認識江嘉敏；感謝陳維冠監製在我低潮的時候扶我一把。還有其他監製、樂易玲及經理人們的提點和照顧。沒有TVB和你們的栽培，就沒有今天這個江嘉敏。」

「全新江嘉敏很快跟大家見面」

江嘉敏在TVB這段旅程，遇到許多難忘的人和事，有歡笑也有淚水，讓她學會許多，不止演技上提升，更是生活中的寶貴經驗，大家的鼓勵讓她有力量走到今天，這段回憶是她心中最美好的財富。最後她表示：「雖然即將要離開TVB這個舒適圈，但這並不是結束，而是一個新的開始。未來的日子裏，我會繼續努力，挑戰更多不同的角色與工作。全新的江嘉敏很快就會跟大家見面，繼續為大家帶來更多驚喜和感動。我不說再見，只說下一次見。2025年新人江嘉敏，多多指教。派餅嗰陣其實勁想喊，不過我忍住咗，返到屋企爆喊咗兩日。第一次同TVBuddy影合照！」

娛樂組