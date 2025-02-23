【娛樂場】《我們的好聲音演唱會》 莫鎮賢預告唱《浪淘沙》致敬羅文

莫鎮賢跟鄭瑞芬、劉彩玉、李泇霖、何博文及張家豪合作開騷，除了唱盡經典金曲，6人還會合唱羅文的《浪淘沙》及梅艷芳的《再共舞》。

【明報專訊】資深歌手兼歌唱導師莫鎮賢今年出道40周年，將聯同鄭瑞芬、劉彩玉，還有《中年好聲音》歌手李泇霖、何博文及張家豪組期間限定「薪火相傳」組合，3月舉行《我們的好聲音演唱會》，唱盡昔日香港樂壇的經典歌曲。

莫sir重投樂壇繼續教唱歌

莫鎮賢1985年參加《新秀》獲「最突出台風創新獎」，同屆得獎歌手是杜德偉與蘇永康。莫鎮賢在樂壇兜兜轉轉，讀時裝設計的他曾發展個人時裝品牌，又因為感情創傷，有段長時間在外地生活，後來返港開Salon與Cafe bar及投資其他生意，跟娛樂圈劃清界線，後來因胞妹在南非遇交通意外離世，他極度抑鬱，為悼念妹妹推出了新歌《約定天國》，他重返樂壇，更簽了內地唱片公司。原來早在他淡出樂壇前已是歌唱老師，重投樂壇後亦繼續教唱歌，有不少門生，故很多人稱他「莫sir」。

去年12月莫鎮賢舉行《唱好女神演唱會》，跟李樂詩、何婉盈、文佩玲及李泇霖合作。今次《我們的好聲音演唱會》繼續有李泇霖，換上鄭瑞芬與劉彩玉，兩人也是1990年代出道歌手，後來轉做主持，後者的《紅太陽》與《這一舞》是當年大熱歌曲。今次主要由6名歌手演出，李泇霖、何博文是「中一生」，張家豪則是「中三生」，在今屆《中年好聲音》30強被淘汰。張家豪參賽時被封「顏志恒2.0」，雖然一肥一瘦，身形極端，但兩人也是廚師，張家豪獲不少觀眾支持，當時為他出局感不值。

李泇霖自嘲做「胖唱」歌手

莫鎮賢透露是次演唱會內容，形容歌單是驚喜迭迭。他是華星最鼎盛時期的歌手，特別選了羅文與一眾華星新秀合唱的《浪淘沙》，他說：「羅文是我們一眾華星新秀的恩師，當年他的《浪淘沙》唱出承先啟後、勇往直前的精神，當時我亦有幸合唱。40年後的今天，我們6人將以新編曲、新感覺重新演繹這首作品，在舞台上延續羅文提攜後輩、薪火相傳的信念！」6人亦合唱梅艷芳的經典作品《再共舞》，歌曲也是重新編排，更有新舞蹈配合。李泇霖笑言自己舞藝有限，跳唱不成，但可以做「胖唱」歌手。6人在演唱會各有多首獨唱歌，但他們的組合演出更令人期待，莫鎮賢、何博文及張家豪組成「巨人三重唱」，唱不一樣的《沙沙的雨》，「重量級」組合是泇霖與張家豪，會以王傑的歌炸爆舞台。

鄭瑞芬劉彩玉重新演繹代表作

當年以跳唱作品《假裝假純情》讓樂迷認識的鄭瑞芬，會重新演繹代表作。她表示已為歌曲編舞，到時會與舞蹈員盡展渾身解數。至於劉彩玉會演唱自己的《這一舞》，希望勾起大家的成長回憶。莫鎮賢稱難得有這個跨代組合同台分享好音樂，與樂迷一起回到過去，希望大家多多支持。

《我們的好聲音演唱會》 3月4日屯門大會堂演奏廳