8年前退出娛樂圈 母女現身推介護膚品 58歲江角真紀子疑為復出試水溫

【明報專訊】憑日劇《庶務二課》系列為港迷熟悉的58歲女星江角真紀子，2017年1月宣布退出演藝界，專心相夫教子，前日驚喜現身某化妝品牌的社交媒體TikTok及Instagram（Ig）帳戶，跟20歲女兒一起分享護膚心得，網民紛紛留言大讚「怎看也不似58歲」、「比年輕時更漂亮」，亦有評論認為，江角引退8年，此舉疑為復出幕前，測試市場反應。

與攝影師桐島羅蘭離婚的江角真紀子，2003年與《庶務二課》導演平野真再婚，兩年後誕下長女，如今已經亭亭玉立。久未公開露面的江角，前日偕女兒一起現身某化妝品牌的社交媒體，片中女兒先以英語介紹：「這是我的媽媽。」然後畫面出現江角的簡介內容，後者隨即以日語向網民打招呼。女兒又對着鏡頭展示臉上暗瘡，反觀江角皮膚白滑，畫面顯示「這是58歲的肌膚」字樣，她向女兒分享個人保養心得，包括常用防曬用品、注意飲食習慣、多喝水等，最後拿出該品牌的護膚產品，落力推銷。

報復女兒遭欺凌 教唆經理人噴漆

江角真紀子母女一起拍片，惹來網民熱議，不少人留言大讚「她太漂亮了」、「好神奇」、「怎麼可能，她看起來比年輕時更漂亮」等。翻查該品牌網站，江角2023年已開始擔任代言人，在短短兩個月內，以真人騷方式連拍7條短片，記錄她使用該產品後，臉上黃褐斑和老人斑逐漸消褪的過程。另一方面，亦有網民猜測江角子女都已長大，無須再花時間貼身照顧，讓她可以考慮復出幕前，繼續8年前未完成的演藝事業。

1995年江角真紀子憑是枝裕和執導電影《幻之光》入行前，曾經任職排球選手和模特兒，日劇代表作包括《庶務二課》、《Over Time》等，今年正值出道30周年，有理由考慮復出，問題是她引退前是非不斷，2003年她獲邀擔任日本國民年金的代言人，翌年卻被日媒揭發在過去17年一直欠交年金，她為此公開道歉；2013年又傳她把女兒送入名牌幼稚園，自己因工作繁忙，甚少出席學校活動，因此遭到其他家長杯葛，更誣陷她「性格傲慢、搬弄是非」，令她相當苦惱；翌年再爆出她教唆經理人到棒球員長嶋一茂的住宅外牆噴漆，怒罵對方是「笨蛋」，藉此報復其子在校園欺凌她的女兒一事，事後她承認犯錯並公開道歉。

連串醜聞令江角真紀子形象崩壞，工作幾乎全失，雜誌《Friday》事後訪問她，澄清自己並非沒工開，而是考慮引退，當個全職母親。2017年1月，另一雜誌《女性自身》報道她搞婚外情導致家變，她搶在雜誌出版前一日發表聲明，否認有關指控，聲稱會採取法律行動。不過她承認跟老公平野真分居，但沒計劃離婚，同時宣布退出演藝界，專心照顧家庭。