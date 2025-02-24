【娛樂場】《好好生活在灣區》 大灣區民生配套免中伏攻略

【明報專訊】自從港珠澳大橋開通後，最新大灣區港人吃喝玩樂熱點轉移到珠海、中山和佛山等，北上已不再食買玩般簡單，有人考慮在灣區生活，開始留意中山及珠海的租樓、置業、交通、醫療、教育或養老等生活配套問題。由樂翊榆主持的HOY TV節目《好好生活在灣區》，一連十集介紹大灣區最新樓盤、二手市場、租買攻略、港深中交通指南、裝修設計免中伏地方、港人中山生活真實訪問、粵港澳創業新機遇和港人退休生活質素等，為有意移居大灣區的港人提供更多資訊。

節目中邀得多名灣區生活專家，從衣食住行到上班、上學、醫療，由買樓置業去到點申請寶貝狗過關都詳細介紹給觀眾。人氣車主頻道KOL率先登場，講解港車北上全攻略，由申請程序到「電車轉插」賣幾錢都說得一清二楚。港車北上，令珠海樓價水漲船高，網上有不少港人中伏傳聞，樂翊榆一次過帶大家到香洲、斗門和金灣睇樓，有些單位近千呎，樓價約100萬元人民幣（約107萬港元），睇完再衡量珠海樓是否買得過。

準退休夫婦派超平買餸貼士

內地的一日睇樓團聲稱10萬人民幣（約10.7萬港元）有千呎單位，樂翊榆相約被封中山地產最紅KOL的Mango，一對一睇樓，由石岐市區250萬人民幣（約267萬港元）睇到120萬人民幣（約128萬港元）有交易的樓盤，剖析Sales同睇樓客的心理角力戰。另外，在設計師Henry帶領下，參觀一名退休港人的新居，分享防中山裝修中伏小貼士。

雖然港車北上風氣盛，但自從2024年11月中山新口岸碼頭啟航後，來往香港至中山由以往1.5小時船程縮短至1小時，多一個交通方便。地產KOL阿閣帶隊參觀新碼頭對面一個大型樓盤，家訪一對夫婦已在中山置業準備做退休居所，新居暫時度假之用，讓他們實習在當地生活，大派街市超平買餸攻略。

教路申社保 分辨「真牙醫」

移居中山對一般退休夫婦的確寫意，但對於仍在工作又有小朋友的家庭來講又是否合適？樂翊榆訪問帶兩子由港轉校到中山升學的生哥，還親訪學校的小學部和中學部，跟港人同學與老師了解。不少港人因中山生活價格水平較低而選擇定居，甚至創業，在中山開玩具廠港人老闆與車房老闆受訪，大談在中山創業和生活小故事。

醫療在任何地方生活也很重要，在中山生活的港人可以申請當地社保與醫保，有基本醫療保障，節目會詳細講解如何申請。在中山睇醫生除排期快、質素高、價錢平，還有一間香港人開設的醫院，香港長者可以用醫療券。北上睇牙雖然價錢平，但有不少中伏個案，原來內地牙醫診所有不同做法，節目教路如何分辨「真牙醫」。還會介紹中山六星級的養老社區，整個屋苑為長者而設，有齊適老化設施，專人照顧起居飲食、一日三餐，甚至康養護理，娛樂消閒一條龍，安樂生活不假外求。

《好好生活在灣區》HOY TV（77台） 2月24日起（逢周一至五）晚8時30分