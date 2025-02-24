《阿諾拉》獨立精神獎大贏家 橫掃最佳電影導演主角3獎

【明報專訊】美國獨立精神電影頒獎禮（ISA）前日在加州舉行，早前橫掃美國製片人、導演、編劇3公會獎項的《阿諾拉》，捧走最佳電影之外，辛貝克（Sean Baker）和美琪麥迪遜（Mikey Madison）亦分膺最佳導演及主角，合共3獎成為大贏家；辛貝克致辭時不忘提醒業界必須改變制度，獨立電影才能發展下去。

ISA專門表揚3000萬美元（約2.34億港元）以下製作費的電影，不少入圍作品與奧斯卡候選名單重疊，像《完美物質》、《粗獷派建築師》（The Brutalist）、《飛黃騰達》等。奪得最佳電影的《阿諾拉》，成本僅600萬美元（約4680萬港元），如今全球收超過3700萬美元（約2.8億港元），故事講述年輕脫衣舞孃認識俄羅斯富二代後迅即打得火熱，以為可以嫁入豪門過新生活，怎料男方的父母趕到美國棒打鴛鴦。

《阿諾拉》去年5月在康城影展贏得至高榮譽金棕櫚獎後，展開進軍奧斯卡之路，雖然上月金球獎角逐5獎全「食白果」，卻在製片人、導演及編劇三大公會贏得大獎。片中扮演脫衣舞孃的美琪麥迪遜上周在「英國奧斯卡」電影學院獎（BAFTA）擊敗勁敵《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）後，前日再次力壓對方及《狂母夜》愛美雅當絲（Amy Adams）、《魔音穿谷》亨達穗花（Hunter Schaffer）、《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）等，捧走最佳主角獎。美琪致謝時多謝導演辛貝克，「這裏所有都是由你開始，你是最佳導演、非常好的朋友，也是極佳的芝娃娃主人，我很感恩你在我生命中出現」。辛貝克曾表示看過美琪在《從前，有個荷里活》及《奪命狂呼》的演出後，不用她試鏡即邀請加盟。

《馴鹿寶貝》奪3獎

辛貝克身兼《阿諾拉》編導監3職，致謝時稱業界的制度必須轉變，因為很難生活下去，稱如果家有小孩，若要繼續拍獨立電影，更是難以生活。他自言不是要藉獨立電影的成功來拍大製作，「我們當中有些人只是想拍很個人的電影，並希望在戲院上映，但題材可能不會被大片廠所允許。我們要的是完全藝術自由，自由地選適合的演員，而不是被迫選角、要考慮票房或演員的社交媒體追蹤者人數」，辛貝克表示有創意者應該獲得更高的前期費用。

《社交網絡》謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）自編自導自演的《深痛導賞團》（A Real Pain）捧走最佳劇本，該片的基倫高堅（Kieran Culkin）則擊敗《弟弟》陳沖等對手，贏得最佳配角，但基倫因忙於為舞台劇綵排，所以缺席頒獎禮。謝西致謝時稱基倫工作很自發，但不會即興，「我們不會這樣拍戲，基倫最愛的是舞台劇，那不是爆肚的地方；跟他合作是夢想，因他真的很出色」。謝西又多謝監製之一愛瑪史東（Emma Stone）稱兩人多年前合演《喪屍樂園》而認識，對方一直以來鼓勵他寫作。王湘聖自編自導的《弟弟》贏得最佳首部電影及首部劇本兩獎；《喵的奇幻漂流》及《家不成家—我生於巴勒斯坦》分別捧走最佳國際電影及最佳紀錄片；表揚100萬美元以下製作的尊卡薩維蒂獎，則落在《風紀戀愛了》（Girls Will Be Girls）身上。

電視獎項方面，《幕府將軍》獲5項提名，最後只拿下最佳新劇。《馴鹿寶貝》理察佳德（Richard Gadd）、娜花慕（Nava Mau）及謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）橫掃最佳主角、配角及突破演出合共3獎，成為大贏家。