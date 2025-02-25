王敏奕睇《新聞女王2》劇本嗌緊張 杜燕歌離巢轉跑道想多拍戲

【明報專訊】《看我今天怎麼說》前晚舉行慈善放映場，為「福幼基金會」籌款，王敏奕、米雪及杜燕歌現身支持。該片主角之一、聽障人士吳祉昊，首次拍戲即角逐金像獎最佳新演員，他希望電影票房理想，不介意跳hip hop謝票。擔任義工超過30年的米雪因喉部不適未有接受訪問。《看我今天怎麼說》面對強敵《哪吒之魔童鬧海》，受場次所限也有不俗成績，昨日公布港澳累積票房衝破350萬元，47,801入場人次。

《看我今天怎麼說》累收350萬

王敏奕透露丈夫曾國祥有工作在身不在港，故獨自到場。她稱最近拍攝新片，角色需要全素顏演出，由於平日化妝慢，丈夫怕等候，故不介意看她素顏，「完成電影後便準備為新劇《新聞女王2》開工，繼續飾演記者，已開始研究劇本。第一輯好精彩，相信第二輯更豐富，角色都有進化帶出新鮮感，值得大家追看。因心急想知劇情，睇劇本似追看小說一樣緊張」。她稱習慣看劇本後調整角色，很少問丈夫意見，如有問題就請教劇組團隊，不過她承認間中會感到壓力過大，每晚睡覺隔兩小時便自動驚醒，睡眠質素差導致皮膚出疹。

杜燕歌大讚電影感人，而且很勵志，呼籲大眾入戲院捧場。他入行50年，效力無綫也超過30年，去年底約滿後決定離巢，「是開心地離巢，只想以自由身嘗試其他新挑戰，沒有退休打算。無綫對我好好，加了兩次人工，日後如找我合作，若劇本合適都樂意參演，現在想跟外面不同團隊合作，轉一轉人生跑道，還想多拍電影」。他表示太太韓馬利身體很好，經常結伴旅行四處去。

記者：林蘊兒