首當男一被摑80巴 強尼耳仔轟轟聲 阿妹最難忍笑 動漫迷Kathy仔輕鬆駕馭角色

強尼（左）受訪時未有透露掌摑他的對手是誰，近日劇集播出他被摑一幕，原來是「阿神」曾贊學（右）。

【明報專訊】強尼（許博文）、岑樂怡（阿妹）、王頌茵（Kathy仔）、朱栢謙、莊韻澄、韋羅莎和柯煒林合演ViuTV新劇《弊傢伙！我要去祓魔》，劇名看似以恐怖靈異做題材，實際包羅萬有，主角強尼、阿妹和Kathy仔組成「強妹仔」祓魔團，劇情滲入日本動漫元素，天馬行空，有笑有淚。強尼難忘劇中被掌摑，捱足近80巴，人生第一次感受到「耳仔轟轟聲和暈暈哋」。阿妹飾演不苟言笑兼比常人遲鈍的角色，跟本身性格反差很大，承認最難忍笑。動漫迷Kathy仔接到劇本已相當興奮，事前溫書當參考，輕鬆駕馭角色。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

《弊傢伙！我要去祓魔》的角色背景設定、人物名稱、性格，以及造型，充滿日本動漫特色，強尼、阿妹和Kathy仔強調故事發生在虛擬世界，只有少許驚嚇情節，不是好恐怖或血腥，主力以搞笑和溫情為主，3人異口同聲說：「保證觀眾煲劇時會又喊又笑！」他們更以「中二病、二次元、超現實、非靈異、勁搞笑、超感動」形容新劇，毫不擔心引起觀眾不安。

強尼自詡「玄學界鄭伊健」

首當男主角飾演「毛無邪」的強尼透露跟導演戚家基和造型設計師共同研究打造新一代風水師的形象，「試了幾次，最喜歡就是劇中那個造型，可以叫我『玄學界鄭伊健』，都幾靚仔呀！今次戴上半個假髮，刻意加一撮白毛，想表達毛無邪失去靈力。我對上看的一套漫畫書已是《龍珠》，靠回憶以前書中的定格表情來演戲，拍完劇又令我重拾看漫畫的興趣」。

岑樂怡飾演精通玄學術數、性格孤僻患有社恐的「端木零」，以「公主切」髮型加強個人特色，劇中性格不苟言笑兼比常人遲鈍，與戲外的她有很大反差，需要壓制平日做主持的敏捷反應，「難度最大是忍笑，對手經常搞搞震，故意引我笑」。Kathy仔飾演有陰陽眼能見到靈體的「路嘉敏」，角色愛說話、性格開朗樂天，很容易hyper，本身是動漫迷的她接到劇本已相當興奮，開工前專登溫書當參考，再配合衣著打扮和稍為誇張的表情動作，輕鬆駕馭角色。

岑樂怡覺得人比鬼更恐怖

《弊傢伙！我要去祓魔》2023年6月開鏡，一班演員擔心若撞正農曆七月盂蘭節前後日子拍劇，可能有意想不到的事發生，台前幕後合力在「鬼節」前完成。主持靈異節目《總有一瓣喺左近》多年的岑樂怡說：「在節目聽得多已習慣和適應，我承認有靈體存在，但覺得『他們』心地不壞，有時人類比鬼更恐怖！劇中出現的粉紅色毛毛球，可以幫助吸收負能量，開工我都會帶在身邊。」

自稱不屬「敏感體質」的強尼承認怕鬼，多年來任何類型綜藝節目都夠膽接，唯獨拒絕參與靈探節目。拍劇時為求心安，戴上太太所贈，類似水晶和天鐵之類的護身符開工擋邪。拍攝期間發生了小意外，最終逢凶化吉沒有大礙，「膊頭的傷本來是舊患，拍劇時再整傷，試過被某演員的無情力撞到塊面，撞到歪了甩牙骹，痛到放飯時食香茅豬扒飯都吃不下，8至10日才慢慢自癒」。

強尼稱無下次 演捉鬼大師一次就夠

黑仔的強尼透露有一場被掌摑戲亦非常難忘，因為拍每take都要被對手一次打8巴掌，結果拍了10 take，捱足近80巴，「對手已經盡量借力，但為求逼真，都要真打，記得被摑完之後，耳仔真的有轟轟聲和暈暈哋感覺，是我人生的第一次！」強尼大讚幕後團隊製作認真，混入不少電腦特技營造神秘氣氛效果，帶出漫畫風格，一班演員需要穿插在真實與虛擬的場景拍攝，是非常新鮮好玩的體驗，不過他稱只此一次，無意再接拍此類劇種，認為演捉鬼大師角色一次就夠。

服裝：Marimekko@岑樂怡、王頌茵

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