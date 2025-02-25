《頭條新聞》二次創作歌曲引共鳴 60歲羅啟新宣布退休離開港台

【明報專訊】以嬉笑怒罵風格諷刺時弊的港台節目《頭條新聞》在投訴下2020年6月19日播放最後一集。主持吳志森、曾志豪與參與演出的王喜在節目結束後先後離港，過往在節目常以不同造型，配合新聞話題二次創作歌曲的羅啟新轉職任文教及康體組高級節目主任。

今年2月羅啟新在社交平台發文透露離開港台，「仲有10日就會離開我工作超過30年嘅香港電台，有朋友同舊同事問我有冇搞Farewell party？答案係冇嘅，的確係有啲同事約我食飯傾吓偈。有啲就約咗喺我冇嘢做之後先出嚟吹吹水。太太問我做咩唔搞Farewell party，我話如果我仲係做緊《晨光》同《頭條》會唔捨得嘅嘢，突然間要停落嚟離開啲拍檔同戰友，可能真係好需要一個farewell去道別。但係原來個farewell係幾年前已經做咗啦。所以到2月25日，我只係唔再需要返工而已」。

感謝聽眾隔空支持多年

羅啟新昨日貼出3年前set好的excel千日倒數表照片，留言：「終於去到最後一日。」之後再貼出文教及康體組部門水牌和「we will miss you」退休氣球佈置，留言：「老老實實，由大學未畢業做到六十退休，有一班聽眾同觀眾當我係朋友，真係死而無憾，大家一齊經歷太多太多，仲未有時間去梳理，但係空中結緣嗰一份情，由我做學生到結婚到退休，都仲有人陪伴，感恩，因為我曾經走進你們的生活，你們不斷滋養我的生命，多謝多謝，有緣再會！我的成功與失敗，全因我的初心未變改！」不少網民留言要求羅啟新開咪做YouTube節目。

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