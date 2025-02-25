添密菲膺SAG史上最年輕影帝 《教宗選戰》奪整體演出獎 《完美物質》狄美摩亞封后

【明報專訊】第31屆演員公會頒獎禮（SAG）香港時間昨早舉行，電影方面，《教宗選戰》贏得被視為最佳電影的整體演出獎，添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）憑《搖滾詩人：未知的傳奇》不但力壓勁敵《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody），更成為SAG史上最年輕影帝，加上《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）封后，這賽果跟之前金球獎、影評人選擇大獎、美國製片人與導演兩公會、英國電影學院獎（BAFTA）等均有出入，令今年不明朗的奧斯卡得獎走勢再添變數。

美國SAG有16萬會員，是全球最知名也最人強馬壯的演員公會，在奧斯卡擁有不少票數；講述閉門會議選出新教宗的《教宗選戰》，獲奧斯卡8項提名，上月在金球獎贏得最佳劇本，並拿下影評人選擇大獎最佳改編劇本及整體演出兩獎；《教宗選戰》在SAG擊敗《阿諾拉》、《搖滾詩人：未知的傳奇》、《艾美利亞變奏曲》及《魔法壞女巫》，贏得整體演出獎，加上早前在BAFTA摘下最佳電影，可說重燃在奧斯卡爭最佳電影的希望。片中扮演樞機團長的賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）代表拍檔致謝時表示，「我不是被推選出來發言，而是在秘密會議前已被指派」。他大讚《教》片導演愛德華伯格（Edward Berger），「他的智慧與洞察力及對我們的關懷，是對整個團隊的恩賜」。此前介紹《教》片時，扮演修女並獲SAG女配角提名的伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）特別祝福教宗方濟各早日康復。

狄美忠告年輕演員別忽視人際關係

接連在金球獎及影評人選擇大獎封后的《完美物質》狄美摩亞，片中扮演遭電視台嫌棄的過氣明星，為了重拾青春，接受了神秘藥物，後果卻一發不可收拾；上周BAFTA及日前的獨立精神電影獎，狄美連續兩次敗給《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison），昨日在SAG終於收復失地，亦為香港時間下周一（3日）舉行的奧斯卡頒獎禮，為再下一城多添一點信心。首次在SAG封后的狄美顯得激動，自言1978年加入SAG，當時大約十五六歲，稱SAG的會員卡對她意義重大，「它改變了我的生命，賦予了意義及方向；我只是個自食其力的孩子，沒有人生藍圖，對演戲一無所知，但我觀察、聆聽及從你們所有人身上學習，你們都是我最偉大的老師。我很感恩一直不斷嘗試，有時成功，有時候失敗，但能夠走下去，沒有我的團隊支持，根本難以成事」。她又忠告年輕演員，不要忽視人際關係，因為演員的工作就是要與人聯繫。

去年12月底剛滿29歲的添密菲沙洛米，由母親陪同出席SAG頒獎禮，而不是上周陪伴他出席柏林影展的女友Kylie Jenner；在《搖滾詩人：未知的傳奇》扮演卜戴倫（Bob Dylan）的添密菲，首次擊敗勁敵《粗獷派建築師》艾恩布迪，成為SAG歷來最年輕影帝，刷新了1995年《兩顆絕望的心》尼古拉斯基治（Nicolas Cage）32歲稱帝的紀錄。添密菲致謝時稱明白演藝事業很主觀，「我就是要追求卓越，大家通常不會這麼說，但我想公開說自己就是想成為最卓越的人之一，受過今晚在場的卓越人物鼓舞，也受過丹尼爾路易斯（Daniel Day Lewis）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）、維奧拉戴維絲（Viola Davis）的啟發，一如我曾被佐敦（Michael Jordan）及菲比斯（Michael Phelps）所啟發，想到達他們的高度。我感激得到這個獎，它並非代表我已抵達那高度，但給了我更大動力，讓我繼續前行」。添密菲不忘提及母親也曾在舞台劇界的演員公會工作近40年，「我知道典型做法會淡化自己對角色的付出，但事實上我把生命中的5年半時間全程投入這角色當中，演繹無與倫比的卜戴倫先生，真正的美國英雄，能扮演他也是畢生的榮耀」，又稱這榮耀要跟片中其他演員一同分享，並對他們心懷感激。

基倫素兒大熱膺男女配

一如之前各大頒獎禮賽果，《深痛導賞團》（A Real Pain）基倫高堅（Kieran Culkin）及《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）素兒莎丹娜（Zoe Saldana）大熱捧走最佳男女配角殊榮，奧斯卡小金人幾乎篤定成為兩人的囊中物。