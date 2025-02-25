《問問星星吧》悲劇結局收視微升 李敏鎬變傷殘 孔孝真產後亡

【明報專訊】《彈珠人生》李敏鎬與《山茶花開時》孔孝真合演的韓國有線頻道tvN劇集《問問星星吧》前晚播出第16集大結局，收視回升0.8個百分點至2.5%，卻在同時段包尾，不敵有線頻道Channel A劇集《魔女》，後者第4集收視2.9%，升1.3個百分點。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《問問星星吧》，《魔女》則在「黃Viu」上架。

《問問星星吧》最後一集講述李敏鎬得悉孔孝真懷上自己骨肉，胎兒出現不穩情况，於是往太空拯救孔孝真母女。孔孝真在太空誕下女兒，但因骨折導致內出血逝世。女兒在太空日漸長大，李敏鎬努力尋找安全返回地球的途徑，其間繼續研究人類生育的方法，還將孔孝真骨灰撒於太空，「伊芙（孔孝真飾）離世前做了許多事，宇宙是她的子宮，也是她的墳墓」。最後李敏鎬因長時間留在太空，導致不良於行及視力下降。

不少觀眾指《問問星星吧》從開播到結局都無法理解，批評把宇宙比喻為子宮，又在太空進行性行為、懷孕、分娩及育兒，難引起觀眾共鳴，白白浪費500億韓圜（約2.7億港元）製作費。雖然劇集收視與口碑麻麻，但電視台宣布本月27日起為劇集在首爾開設限定店，出售一系列相關精品。下周接檔播出的是《非常律師禹英禑》姜泰伍與《酒鬼都巿女人們》李善彬合演的《愛情發芽中》。

文：蘇珮欣