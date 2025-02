花姐回歸《造星VI》 儲足火再鬧過 Anson Lo李駿傑舉手爭做客席導師

【明報專訊】ViuTV《全民造星》系列由2018年首屆開始,捧出MIRROR、ERROR、COLLAR等,還有《造星V》的樂隊ROVER也成為樂壇生力軍。去年《全民造星》暫停,今年再展開,早前公布《全民造星VI》公開招募,是全男班形式。《造星VI》本周五(28日)截止報名,前晚花姐(黃慧君)、強尼與ROVER四子卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason)、陳鎮亨(亨仔)、王希晉開Live,鼓勵追逐夢想的年輕人把握報名機會。花姐又公布《造星VI》會再次親身「落場」,全程睇住。不少網民留言期待花姐回歸。

娛樂組

《全民造星》系列一直由花姐打造,她是節目靈魂人物,但近年因工作太忙,要照顧MIRROR,故前年的《造星V》放手由許敬麟擔任監製,沒有花姐鬧人的場面,難免令節目失焦點。前晚她在直播中表示今年會以總顧問身分參與,「今年我全程喺度,就睇吓你哋表現成點!」對於她所說全程睇住的形式,花姐回覆《明報》說:「幕前、幕後都會!」過往5屆《造星》擔任主持的強尼稱花姐過往無論幾忙,總會抽時間提點參賽者,今次《造星VI》是集結第一至第五屆的製作班底,「呢個係全年最期盼嘅項目!」

花姐:被首屆仔仔撩起良心

直播中花姐回顧《全民造星》對她的改變,說原本自己只想「無良」地做一個搞到大家喊到死的節目,怎料被第一屆的仔仔撩起良心,搞到自己每局都喊到癲。她為了一班有熱誠的人可以讓更多人看見,又不想「親生仔」被遺忘,所以會回歸《造星》,笑言已儲足火,準備今屆再鬧過。直播中花姐即席致電招募參賽者,原來有名ViuTV前助導想參加,但未敢交報名表,花姐致電對方鼓勵。他們搞笑說沒個人才能也可以放膽嘗試,以193為例,不識唱、不識跳,最後也入了行。

亨仔提交報名表貪免費

提到今屆導師陣容,花姐說盧瀚霆(Anson Lo)與李駿傑(Jeremy)也舉手爭做客席導師,想以過來人身分跟參賽者分享經驗。《造星》一向以熱血打動觀眾,花姐稱一班幕後團隊好熱血,連監製也充滿夢想,她現在要想辦法搵夠製作費,讓參賽者去海外訓練。

前晚ROVER分享報名時的準備,亨仔自爆在網上填報名表格後,一直hold了幾日沒膽提交,終於在截止前交報名表,最大原因是不用報名費,其他唱歌比賽或要交幾百元報名費。花姐說以亨仔的性格,是連望住別人眼睛說話也不敢,他是提出很大勇氣報名。亨仔又稱以為導師負責面試,但到場時竟見花姐面試,當時覺得當黑及大鑊。花姐聞言說:「不知幾多人想見到我!」

《The Stage of Voice》年中登場

ViuTV另一重頭製作音樂真人騷今年中登場,於上月招募參賽者的《CHILL CLUB×THE FIRST TAKE:The Stage of Voice》已截止報名,以「尋找隱世天籟」為主題,是港日音樂節目破天荒合作。《The Stage of Voice》招募靚聲素人以一Take過比併,優勝者有機會晉身歌手行列及到日本錄影THE FIRST TAKE。節目集中唱歌與現場表現,據稱不乏高質素參加者。