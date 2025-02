Roberta Flack逝世 享年88歲 《Killing Me Softly》原唱人

【明報專訊】1970年代唱過《Killing Me Softly With His Song》、《The First Time Ever I Saw Your Face》等名曲的R&B女歌手Roberta Flack,本月24日早上逝世,享年88歲。其發言人在聲明中表示,「她在家人陪伴下安詳離世,Roberta打破界限及紀錄,亦以教育家的身分自豪」。聲明中未有透露其死因,但2022年宣布患有肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)的Roberta無法繼續唱歌。

Roberta Flack生於北卡羅拉納州一個音樂家庭,9歲開始學鋼琴,15歲即以全額獎學金入讀華盛頓霍華德大學;畢業後本想留校繼續研究音樂,但父親猝逝,迫使她改為從事教學工作,另一方面晚上在夜店表演,並受到爵士鋼琴家Les McCann的賞識,把她介紹給Atlantic唱片,1968年簽約正式成為旗下歌手。Roberta的處女專輯《First Take》於1969年面世,最初不算成功,但當奇連伊士活(Clint Eastwood)在自編自導電影《飛來艷福閻王帖》起用其中一首《The First Time Ever I Saw Your Face》,即成為人氣歌曲,不但讓《First Take》高踞榜首5周,也為《The First Time》贏得1973年的格林美年度錄音殊榮,並且以《Killing Me Softly》連續兩年在格林美贏得同一大獎,成為首名歌手有此成績,這紀錄直到2001及2002年才由愛爾蘭樂隊U2打破。