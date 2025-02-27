吳泳為偷食已婚健身教練道歉 人妻爆吳冰主動代妹say sorry

【明報專訊】YouTube頻道小薯茄成員吳冰的胞妹吳泳被爆與新婚3個月的網紅健身教練William出軌，William太太FaFa Tse前日在社交平台上載在健身室撞破丈夫和吳泳姦情短片和情慾短訊截圖，指控「我老公偷食小薯茄泳泳（吳泳）」，又tag了吳冰，怪責身為家姐帶三觀不正的妹妹上堂，引起熱議。小薯茄為此發聲明澄清旗下藝人跟事件沒有關係，並即時終止涉事健身教練跟個別成員的贊助合作。

FaFa Tse籲吳泳勿再搞其他已婚男

有網民質疑FaFa Tse為何tag吳冰，將對方拉落水。FaFa Tse前晚透露吳冰已跟她道歉，「你唔好再咁講啦，阿冰（吳冰）搵我say sorry已經慘，佢只係想幫個妹，佢無錯」。之後公開吳泳和丈夫William分別跟她道歉的對話截圖，吳泳說︰「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害，我做什麼也無法彌補。但是我很想誠懇地向你道歉，真的很對不起。我以後不會再跟他有任何接觸或聯絡，對不起。」FaFa Tse回覆︰「不要搞人老公、人哋男人，其實真係唔好，你愛惜自己吧。」吳泳稱知道了，再說對不起。FaFa Tse續說︰「我哋已經被你破壞咗。一個家就係咁散。你下次畀人捉到姦，快啲著衫走，唔好再瞓喺人哋度。你家姐都好慘，你累埋佢。你自己幫番佢啦，佢帶你嚟健康，唔係帶你嚟搞三搞四。你哋直頭將健身混淆咗。」吳泳回覆︰「我唔會再犯，對唔住。」

William公開向老婆小薯茄道歉

William則對FaFa Tse表示︰「Sorry老婆，我唔知道有冇機會可以珍惜你，但我真係好愛你，我𠵱家會做嘅係保護番你，唔想你再受委屈。」FaFa Tse最後表示︰「End！40小時後，事情完。我接受你哋道歉，但已經無需要有結果，我已經冇咗靈魂，搵唔到我個心，周地都係。多謝你哋上一堂畀我大開眼界，先散個心，我已經好叻。」

William昨晚在社交平台發文公開道歉：「我對唔住老婆，對唔住我老婆屋企人，全部責任都係我身上，係我偷偷背叛呢段關係在先，作為老公，我由得我老婆承受呢一切，我最錯，要打要鬧我都受。」他亦向小薯茄團隊表示歉意。

娛樂組