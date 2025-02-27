羅霖程瑤練成縮骨功避「鹹豬手」

【明報專訊】仁美清叙主席程瑤、永遠榮譽主席羅霖、陳美濤、林曉峰和劉曉彤等前晚出席「仁美清叙春茗暨就職晚宴」。連任主席的程瑤表示已第4屆當選，愈做愈開心，近年有新成員加入，大家非常團結，為仁美清叙注下強心針，「仁美清叙未來會有多個慈善活動，包括獎學金助學計劃，幫助本地學生、捐血日及慈善步行等」。

效力仁美清叙逾30年的羅霖承認創會容易做下去難，要經常拍心口和碌人情卡，感謝一班善長幫忙，以及成員團結積極參與，令前晚晚宴原本筵開6席變8席，「單靠我和程瑤的力量是做不到的」。說到傳出有仁美清叙理事出席活動時，被人攬腰抽水，羅霖說：「師妹不知如何拒絕人，我和程瑤出席活動，有時衣著較性感，有些男嘉賓會走過來攬腰和搭膊頭，我們已練成縮骨功，會避開，其他女仔可能怕醜或覺得沒禮貌，女仔必需學懂保護自己。我曾遇過一名醉酒男，猛扯我條腰，我即刻推開他，毋須講禮貌。」

衣著性感的陳美濤成為《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港區總決賽》三料冠軍，自爆賽後肥了8磅，「5月代表香港到海南參加亞姐總決賽，要開始減肥」。有沒有信心奪冠？她說：「輕鬆心態面對，希望得個細獎，三甲就不敢想。」陳美濤透露現正忙於3月舉行的亞姐大灣區決賽招募工作，會擔任面試評審，推薦了三四個朋友參加，她笑說：「她們想選亞姐，向DeepSeek查詢，DeepSeek叫她們找陳美濤。」任面試評審會否偏心？陳美濤說：「不會，她們質數都好高兼做足準備，有朋友已入圍，內地參賽者也很優秀，相信競爭會很激烈，幸好我不是今年參賽，否則一定拿不到獎。」

記者：柯美