【開箱】《哪吒之魔童鬧海》票房大賣之謎

【明報專訊】今年內地賀歲片競爭激烈，徐克執導《射鵰英雄傳：俠之大者》預售票房一枝獨秀、《封神第二部：戰火西岐》上集叫好叫座、《唐探1900》邀得周潤發加盟，還有《蛟龍行動》及動畫《熊出沒·重啟未來》，最後破盡票房紀錄的卻是《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），截至昨日累收137.5億人民幣，為了在全球排名更上層樓，內地宣布延長影期至3月30日，香港四大發行商亦罕有聯手，上周六（22日）開畫放映超過800場，首3日票房收1500萬，相當理想。

符合老幼咸宜賣座條件

如果觀眾單純喜歡主角哪吒，《封神第二部：戰火西岐》有武亞凡扮演真人版本可看；若為熱血題材吸引入場，《唐探1900》亦有提及孫中山和鄭士良等革命家角色；動畫捧場客可選《熊出沒·重啟未來》，愛國者支持《蛟龍行動》，何以《哪吒2》獨佔鰲頭？《蛟》及《熊》片暫未安排在港上映，內地票房亦未見突出，在此不贅。相比其餘3部賀歲片，《哪吒2》最能符合老幼咸宜的賣座條件，對於內地年輕觀眾來說，哪吒高呼「我命由我不由天」，貫徹其不服輸個性，正如對白所說：「如果前無去路，我就踏出一條路；如果天地不容，我就扭轉乾坤。」新一代容易對號入座，產生感情投射和共鳴。

對於年長觀眾而言，《哪吒2》亦宣揚中國傳統美德：孝道。無論是李靖夫婦與哪吒，抑或龍王與敖丙之間的親情都令人動容，例如哪吒渴望得到母親的擁抱，卻礙於自卑個性，不敢流露，直至反派無量仙翁以毒藥要脅哪吒自殺，換取李靖夫婦性命，他毫不猶豫地張開口，其母出手阻止，他即嗚咽說：「為什麼我想死得有價值也不可？」這捨身救父母的情節，逼哭不少觀眾；片尾龍王不再強迫敖丙遵從父輩舊路，學懂「放手」道理，亦不啻是現代家庭教育的最佳指南。

蘊含豐富中國文化元素

除了孝道，《哪吒2》也蘊含豐富中國文化元素，例如哪吒打架前喜歡念七言詩、擺出北派功架；無量仙翁以四字成語命名的武功招式，甚或其煉製仙丹所用的青銅器「天元鼎」等，華人觀眾看得親切，同時滿足喜愛「中國風」的海外影迷，難怪獲得國家和人民支持，成為電玩《黑神話：悟空》及人工智能模型DeepSeek後，另一展示軟實力的最佳「武器」。《哪吒2》以「中國故事中國電影」為宣傳口號，內地影迷落力捧場，積極參與打破票房紀錄的「壯舉」，從社交媒體抖音及小紅書可見，不少內地學校、工廠、企業及教育中心等購票請學生及員工睇戲的報道，便知所言非虛。香港有區議員及慈善團體自費包場，高官透過社交媒體推銷，商場搞「購物派飛」活動，更是不在話下；電視台亦不甘後人，抽起黃金時段節目改播上集《哪吒之魔童降世》造勢，相信《哪吒2》票房破億不是夢。

上映日期：2月22日