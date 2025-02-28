95歲真赫曼與妻犬同亡 警稱無可疑 《密探霹靂火》金像影帝息影多年 哥普拉稱讚「偉大演員」

【明報專訊】憑《密探霹靂火》及《豪情蓋天》先後獲頒奧斯卡影帝和最佳男配角的老牌男星真赫曼（Gene Hackman），美國警方前日下午在新墨西哥州聖達菲市寓所發現其遺體，享年95歲，他的63歲妻子Betsy Arakawa及愛犬同時倒斃屋內。警方發言人昨日表示「積極調查」事件，初步認為死因無可疑，亦無迹象顯示涉及犯罪行為，但拒絕向傳媒披露更多資訊。

綜合美媒報道，新墨西哥州警方本周三（26日）下午1時45分在聖達菲市一處寓所內，發現兩名長者陳屍屋內，他倆的寵物犬同時身亡，其後真赫曼經理人證實，死者正是這位兩屆金像男星，及其古典鋼琴家妻子Betsy Arakawa。真赫曼跟前妻Filipa "Faye" Maltese自1986年離婚，5年後再娶Betsy，兩人一直居於聖達菲市。警方未有解釋到訪上址的原因，究竟是有人報案，抑或定期家訪，發言人僅稱：「我們仍在調查當中，正等待法院批出搜查令，藉以找出更多證據。」亦未透露真赫曼夫婦死因或具體死亡時間，但強調社區治安良好，鄰居毋須擔心人身安全。

心臟難以負荷壓力

真赫曼原名Eugene Allen Hackman，1930年生於美國加州，16歲加入海軍，曾經駐守日本、夏威夷等地，1951年退役後報讀演戲課程，跟金像影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）是同學兼好友，當時同獲看好為「明日之星」。真赫曼演過幾部舞台劇和電視劇後，1964年跟華倫比堤（Warren Beatty）合演影壇處男作《意亂情迷》，短短3年已憑阿瑟潘（Arthur Penn）執導《雌雄大盜》首次提名奧斯卡最佳男配角，雖然落敗但贏得好評，1971年終憑《密探霹靂火》首奪金像影帝。

1970至80年代是真赫曼從影的黃金歲月，無論是《海神號遇險記》、《英雄塚》抑或《超人》系列都叫好叫座，1992再憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導《豪情蓋天》贏得奧斯卡最佳男配角。晚年參演《癲才家族》等喜劇，直至2004年拍罷《當總統遇上馬桶》決定淡出影壇，4年後接受美媒訪問，承認已經退休，他解釋：「醫生告訴我，心臟狀况不太理想，不宜承受任何壓力。」

享受寫作的孤獨感

除了演戲之外，真赫曼另一興趣與事業就是寫小說，首部作品《Wake of the Perdido Star》於1999年推出，直至2011年才擱筆，他曾表示晚年戲癮大減，但仍熱中創作，認為兩者同樣帶來樂趣，「我最享受寫作帶來的孤獨感覺」。近年在某個訪談中，真赫曼被問到如何評價自己一生？他笑說：「什麼都嘗試過。」

真赫曼從影接近半個世紀，參演影視作品逾百部，曾被譽為荷李活最偉大的硬漢之一，死訊曝光後，跟他合作《竊聽大陰謀》的金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）昨日透過社交媒體留言悼念：「他是偉大的演員……我為他的離世感到悲痛，同時感激他曾經存在，並為影壇作出貢獻。」